Курские власти не раскрыли, сколько потратили на строительство засечной черты

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Правительство Курской области рассказало изданию, что в ходе строительства засечная черта прошла по территории 37 хозяйств. Специально созданная комиссия установила площадь полей, выбывающих из севооборота в связи со строительством фортификационных и иных сооружений. Однако точную площадь земель не сообщили.
Что касается вопроса поддержки хозяйств, по территории которых прошло строительство засечной черты, то он рассматривается правительством РФ. В Минсельхоз направлены акты обследований и сведения о хозяйствах, получивших ущерб от выпадающей из оборота посевной площади.
Издание интересовалось также стоимостью строительства засечной черты. На этот вопрос в региональном правительстве ответа не дали.
В Белгородской области строительство фортификационных сооружений обошлось почти в 10 млрд рублей. Глава региона Вячеслав Гладков пояснил, что это средства не из регионального бюджета.
Помимо этого, ранее стало известно, что из-за обстрелов как минимум 26 белгородских фермерских хозяйств не смогут приступить к работе.