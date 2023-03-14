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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Курские власти не раскрыли, сколько потратили на строительство засечной черты

14 марта 2023, 10:22
Фото: «Курские известия»
Фортификационные сооружения в соседнем с Белгородской областью регионе затронули 37 хозяйств. Власти рассматривают вопрос помощи этим хозяйствам. Однако не сообщается, сколько земли выбыло из оборота и сколько потратили на строительство, пишут «Курские известия».
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СВО

Правительство Курской области рассказало изданию, что в ходе строительства засечная черта прошла по территории 37 хозяйств. Специально созданная комиссия установила площадь полей, выбывающих из севооборота в связи со строительством фортификационных и иных сооружений. Однако точную площадь земель не сообщили.

Что касается вопроса поддержки хозяйств, по территории которых прошло строительство засечной черты, то он рассматривается правительством РФ. В Минсельхоз направлены акты обследований и сведения о хозяйствах, получивших ущерб от выпадающей из оборота посевной площади.

Издание интересовалось также стоимостью строительства засечной черты. На этот вопрос в региональном правительстве ответа не дали.

В Белгородской области строительство фортификационных сооружений обошлось почти в 10 млрд рублей. Глава региона Вячеслав Гладков пояснил, что это средства не из регионального бюджета.

Помимо этого, ранее стало известно, что из-за обстрелов как минимум 26 белгородских фермерских хозяйств не смогут приступить к работе.

В Белгородской области завершили строительство засечной черты
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#Ольга Аксёнова#Приграничье#Засечная черта#Фортификационные сооружения#Спецоперация#СВО#Черноземье#Белгородская область#Курская область
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