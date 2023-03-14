Курские власти не раскрыли, сколько потратили на строительство засечной черты

Фортификационные сооружения в соседнем с Белгородской областью регионе затронули 37 хозяйств. Власти рассматривают вопрос помощи этим хозяйствам. Однако не сообщается, сколько земли выбыло из оборота и сколько потратили на строительство, пишут «Курские известия».

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