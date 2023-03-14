Карантин из-за чумы плотоядных животных ввели в Белгородской области

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Управление ветеринарии Белгородской области опубликовало приказ от 10 марта об установлении карантина из-за чумы плотоядных животных. Исходя из изложенного, чуму обнаружили у дома 6А по улице Хмелёва в Старом Осколе.
Карантин с 10 марта ввели по всей улице Хмелёва. Снять ограничительные меры смогут только спустя 30 дней после выявления последнего заражённого питомца. На период действия карантина белгородцам запрещается ввозить и вывозить с территории всех собак.
Бороться с выявленным заболеванием в три этапа будут сотрудники ОГАУ «Станция по борьбе с болезнями животных по Старооскольскому городскому округу». Во время первого этапа специалисты будут работать рядом с домом 6А:
На втором этапе специалисты проверят всю территорию, на которой введён карантин:
На третьем этапе ограничения на территории будут сняты, а вывозить всех восприимчивых к болезни собак с территории карантина разрешено будет только спустя 45 дней после его отмены.
Отметим, что чуму плотоядных животных также называют чумой собак. Во время этой болезни у собак повышается температура, воспаляются слизистые органов дыхания и зрения, на коже появляется сыпь, а также поражается центральная нервная система.