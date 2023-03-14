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Карантин из-за чумы плотоядных животных ввели в Белгородской области

14 марта 2023, 16:47
Фото: 1MI
Случаи заражения выявили рядом с жилым домом в Старом Осколе, отметили в управлении ветеринарии.

Управление ветеринарии Белгородской области опубликовало приказ от 10 марта об установлении карантина из-за чумы плотоядных животных. Исходя из изложенного, чуму обнаружили у дома 6А по улице Хмелёва в Старом Осколе.

Карантин с 10 марта ввели по всей улице Хмелёва. Снять ограничительные меры смогут только спустя 30 дней после выявления последнего заражённого питомца. На период действия карантина белгородцам запрещается ввозить и вывозить с территории всех собак.

Бороться с выявленным заболеванием в три этапа будут сотрудники ОГАУ «Станция по борьбе с болезнями животных по Старооскольскому городскому округу». Во время первого этапа специалисты будут работать рядом с домом 6А:

  1. Всех животных, которые заболели или могли заболеть, изолируют и начнут лечить специальными лекарствами. Тех питомцев, у которых не обнаружат заболевание, иммунизируют против чумы;
  2. На территории карантина проведут механическую очистку всех мест, где могли находиться больные животные, а также обработают предметы ухода за ними;
  3. Затем дезинфекции подвергнут спецодежду и спецобувь ветеринарных специалистов.

На втором этапе специалисты проверят всю территорию, на которой введён карантин:

  1. Всех животных будут проверять ветеринары. В случае, если обнаружат других заболевших животных, их изолируют и приступят к лечению;
  2. Всех восприимчивых к болезни питомцев вакцинируют;
  3. С жителями района проведут беседу и расскажут, как предотвратить появление заболевания.

На третьем этапе ограничения на территории будут сняты, а вывозить всех восприимчивых к болезни собак с территории карантина разрешено будет только спустя 45 дней после его отмены.

Отметим, что чуму плотоядных животных также называют чумой собак. Во время этой болезни у собак повышается температура, воспаляются слизистые органов дыхания и зрения, на коже появляется сыпь, а также поражается центральная нервная система.

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#Александра Склярова#Карантин#Чума плотоядных животных#Чума собак#Общество#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Белгородская область
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