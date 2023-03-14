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Published Сегодня, 20:13

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Updated Сегодня, 20:15

Итальянский аттракцион, который будет установлен в Белгороде, могут освободить от НДС

14 марта 2023, 20:13
Фото: www.zamperla.com
Аттракцион Super Air Race
Аттракцион Super Air Race попал в опубликованный Минпромторгом проект постановления о расширении перечня импортной продукции, которая не подлежит обложению НДС, сообщили журналисты RTVI.

Итальянская компания Zamperla, которая участвует в возведении парка аттракционов в Белгороде, может получить налоговые преференции. Как сообщили журналисты издания RTVI, аттракцион Super Air Race попал в перечень импортной продукции, которая не подлежит обложению НДС.

Вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов отметил, что компания уже давно сотрудничает с Россией и попасть в список могла из-за строительства парка в Белгороде.

Я думаю, что речь идёт о строительстве парка в Белгороде, там устанавливаются аттракционы Zamperla. Парки, общественные пространства — это социально значимые объекты, поэтому они получают так преференции. Плюс, как вы правильно указали, у нас не все аттракционы производятся, так что с этим связано.
Игорь Родинов

Напомним, что парк аттракционов «Калейдоскоп» в Белгороде строят на улице Корочанская. Парк разделят на четыре тематические зоны: «Стимград», «Белгородские забавы», «Заколдованная деревня» и «Сказочный лес». В парк уже привезли первые карусели.

Первые карусели привезли в новый парк аттракционов в Белгороде
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