Итальянский аттракцион, который будет установлен в Белгороде, могут освободить от НДС

Posted Сегодня, 20:13
Published Сегодня, 20:13
Modified Сегодня, 20:15
Updated Сегодня, 20:15
Итальянская компания Zamperla, которая участвует в возведении парка аттракционов в Белгороде, может получить налоговые преференции. Как сообщили журналисты издания RTVI, аттракцион Super Air Race попал в перечень импортной продукции, которая не подлежит обложению НДС.
Вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов отметил, что компания уже давно сотрудничает с Россией и попасть в список могла из-за строительства парка в Белгороде.
Я думаю, что речь идёт о строительстве парка в Белгороде, там устанавливаются аттракционы Zamperla. Парки, общественные пространства — это социально значимые объекты, поэтому они получают так преференции. Плюс, как вы правильно указали, у нас не все аттракционы производятся, так что с этим связано.
Игорь Родинов
Напомним, что парк аттракционов «Калейдоскоп» в Белгороде строят на улице Корочанская. Парк разделят на четыре тематические зоны: «Стимград», «Белгородские забавы», «Заколдованная деревня» и «Сказочный лес». В парк уже привезли первые карусели.