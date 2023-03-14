Индзаги не сомневается в том, что "Интер" выйдет в 1/4 финала Лиги чемпионов

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его клуб на выезде встретится с "Порту".