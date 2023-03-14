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Posted Сегодня, 18:51

Published Сегодня, 18:51

Modified Сегодня, 18:52

Updated Сегодня, 18:52

Индзаги не сомневается в том, что "Интер" выйдет в 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 18:51
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его клуб на выезде встретится с "Порту".

Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на итальянскую прессу.

Специалист отметил, что португальцы являются сильной командой, однако выразил уверенность в проходе своих подопечных в следующий раунд плей-офф. Также итальянец добавил, что его команда подготовлена к матчу наилучшим образом.

Встреча между "Порту" и "Интером" состоялась 14 марта. Первая игра завершилась минимальной победой клуба Серии А - 1:0.



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