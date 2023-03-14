Индзаги не сомневается в том, что "Интер" выйдет в 1/4 финала Лиги чемпионов

Posted Сегодня, 18:51
Published Сегодня, 18:51
Modified Сегодня, 18:52
Updated Сегодня, 18:52
Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на итальянскую прессу.
Специалист отметил, что португальцы являются сильной командой, однако выразил уверенность в проходе своих подопечных в следующий раунд плей-офф. Также итальянец добавил, что его команда подготовлена к матчу наилучшим образом.
Встреча между "Порту" и "Интером" состоялась 14 марта. Первая игра завершилась минимальной победой клуба Серии А - 1:0.