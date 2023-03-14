«Их очень заинтересовало». Белгородка — о жалобах президенту на очередь за жильём

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Ранее в редакцию «Бел.Ру» обратилась жительница одного из общежитий Белгорода Елена Порохова. По словам женщины, в прошлом году она должна была получить жильё как многодетная мать, но прямо перед ней очередь оборвалась и теперь формируется заново. Елена не уверена, что после таких изменений окажется в списках на предыдущем месте и получит долгожданное жильё: было решено ехать с жалобой в администрацию президента.
Как утверждает женщина, принимавшая её девушка ситуацией очень заинтересовалась. Особенно финансовой стороной — на данный момент Елена ждёт ответа на свои письменные жалобы. Кроме того, белгородка намерена подавать в суд на Жилищный фонд.
На Жилищный фонд хочу в суд подать. Конкретно на того специалиста, который в 2017 году поставил меня в очередь в составе семьи моей мамы — а у меня уже тогда было трое детей. Как они меня туда затолкали? Ну и на директора самого главного, чтобы меня восстановили в очереди.
Елена Порохова
Что касается очереди, то, как Бел.Ру сообщили в пресс-службе облправительства, жильё нуждающимся предоставляют в хронологической последовательности «в соответствии с датой решения о признании многодетной семьи нуждающейся в жилом помещении».
Также Елена утверждает, что после поездки в приёмную президента ей позвонили из городской администрации и сказали, чтобы женщина «не переживала, она должна их понять», и что у них «началась проверка, что выявили в очереди людей, которые в жилье не так нуждаются».
Они льют воду, за которую нельзя зацепиться. Демидов мне уже личные сообщения пишет, что разберутся. Но на личный приём меня до сих пор не взяли: секретарша мне говорит, что не запишет меня. Не пойму — у секретарши личная неприязнь ко мне? Я записала наш с ней разговор и скинула ему. Он сказал не переживать, что во всём разберутся.
Елена Порохова
Отметим: ранее Елена утверждала, что изначально в программу был заложен 31 дом. Но в конце 2022 года программу, по словам женщины, сократили — до девяти. Как нам сообщили в пресс-службе правительства, в 2023 году запланировано строительство 30 домов за 250 млн рублей. Елена сообщает, что теперь ей тоже говорят именно об этой цифре, хотя раньше разговор с женщиной вели, с её слов, о девяти зданиях.
В правительстве также добавили, что вставать в очередь заново в этом году не нужно — нужно лишь подать документы и подтвердить участие в программе.
Отметим также, что, по данным пресс-службы правительства, в департамент жилищного строительства от жильцов общежития Елены жалоб по предоставлению жилья от многодетных семей не поступало. Не поступали заявления по этой теме в прокуратуру, сообщили нам в пресс-службе ведомства.
Узнать, с чего началась ситуация и почему Елена решила поехать в приёмную президента, можно в отдельном материале.