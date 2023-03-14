«Их очень заинтересовало». Белгородка — о жалобах президенту на очередь за жильём

Отметим: ранее Елена утверждала, что изначально в программу был заложен 31 дом. Но в конце 2022 года программу, по словам женщины, сократили — до девяти. Как нам сообщили в пресс-службе правительства, в 2023 году запланировано строительство 30 домов за 250 млн рублей. Елена сообщает, что теперь ей тоже говорят именно об этой цифре, хотя раньше разговор с женщиной вели, с её слов, о девяти зданиях.