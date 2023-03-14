Госдума приняла законопроект об ужесточении наказания за дискредитацию участников СВО

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект об ужесточении наказания за дискредитацию всех участников специальной военной операции. Теперь нарушителям грозят крупные штрафы.
Наказывать граждан или организации будут и за дискредитацию добровольческих формирований. Физическим лицам грозит штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, должностным лицам — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.
Если нарушителя уже привлекали к административной ответственности за аналогичные действия в течение года, наступит уголовное наказание.
Также в издании уточнили, что ранее с просьбой узаконить ответственность за очернение добровольцев обратился бизнесмен Евгений Пригожин. Соответствующее письмо он направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину.