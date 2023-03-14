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Published Сегодня, 11:54

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Updated Сегодня, 11:56

Госдума приняла законопроект об ужесточении наказания за дискредитацию участников СВО

14 марта 2023, 11:54
Фото: 1MI
Депутаты приняли законопроект в третьем чтении об ужесточении наказания за дискредитацию всех участников спецоперации на Украине, пишут «Народные новости».
Сюжет
СВО

Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект об ужесточении наказания за дискредитацию всех участников специальной военной операции. Теперь нарушителям грозят крупные штрафы.

Наказывать граждан или организации будут и за дискредитацию добровольческих формирований. Физическим лицам грозит штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, должностным лицам — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Если нарушителя уже привлекали к административной ответственности за аналогичные действия в течение года, наступит уголовное наказание.

Также в издании уточнили, что ранее с просьбой узаконить ответственность за очернение добровольцев обратился бизнесмен Евгений Пригожин. Соответствующее письмо он направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

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