Госдума приняла законопроект об ужесточении наказания за дискредитацию участников СВО

Наказывать граждан или организации будут и за дискредитацию добровольческих формирований. Физическим лицам грозит штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, должностным лицам — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.