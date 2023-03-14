Госдума может утвердить особый порядок сдачи ЕГЭ в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
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Updated Сегодня, 07:14
Законопроект, позволяющий выпускникам из приграничных школ получать аттестаты без сдачи ЕГЭ, рассмотрят в Госдуме в первом чтении 14 марта. Речь идёт не только о Белгородской, но и о Брянской и Курской областях.
Документ предполагает введение особого порядка итоговой аттестации в отдельных школах. Если законопроект одобрят, то правительство РФ сможет определять список регионов и учебных заведений, для которых будут действовать исключения.
В законопроекте также говорится об «особенностях приёма на обучение» в вузы. Вероятно, это тоже касается абитуриентов из приграничных районов.
По данным издания, Министерство просвещения РФ уже запросило у Белгородской области список школ, для которых целесообразно установить особенности проведения аттестации. Решение о введении такого порядка планируют принять с учётом удалённости школы от границы с Украиной, местоположения и количества выпускников.
Необходимость введения особенного порядка итоговой аттестации для выпускников школ из приграничья Белгородской области возникла из-за того, что школьники с осени 2022 года находятся на дистанционном обучении. Занятия в школах не проводят из-за угрозы обстрелов со стороны Украины.
Ранее о возможности упрощения сдачи ЕГЭ сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.