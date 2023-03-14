Глава РЭО Буцаев одобрил строительство экопромпарка в Челябинской области

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Строительство объекта предполагается вести в рамках реализации федерального проекта “Экономика замкнутого цикла”. В частности, отмечается, что резиденты экопромышленного парка будут заниматься утилизацией, обработкой, обезвреживанием отходов, вторичных ресурсов и производством промышленной продукции с использованием вторсырья, пишет 360tv.ru.
В настоящее время резидентами экопромышленного парка намерены стать ООО “Сансара”, ООО “СимВОЛ”, ООО “Чистый Челябинск”, ООО “Новаполимер”, ООО “Немузеймусора”. Примерная стоимость объектов составит около 1,5 млрд рублей.
После прохождения государственной экспертизы, за счет привлечения средств, полученных от выпуска облигаций, РЭО готов профинансировать проект ООО “Сансара”. По оценке генерального директора РЭО Дениса Буцаева, стоимость работ составит 1,45 млрд рублей.
В проектируемом экотехнопарке ООО “Сансара” намерена перерабатывать около 23 тысячи тонн отходов пластика (ПЭТ-флекс, ПП) ежегодно. ООО “Символ” также готов построить предприятие по регенерации полимеров, общей мощностью 3 тыс тонн в год. ООО “Чистый Челябинск” намерен заняться утилизацией еще 8,4 тыс тонн в год. Текстильные изделия в объеме 2 тыс тонн в год планирует утилизировать ООО “Немузеймусора”. ООО “Новаполимер” построит собственное производство по регенерации полимеров. Мощность предприятия оценивается в 5 тыс тонн в год.
Резиденты экопромышленного парка также могут рассчитывать на льготы и другие меры господдержки. Сам объект планируется построить в 2024 году. Всего в разных регионах страны будут созданы 8 экопромышленных парков. Такие парки появятся в Челябинской области, Краснодарском, Приморском, Ставропольском краях, а также в Ленинградской, Московской, Нижегородской и Новосибирской областях.