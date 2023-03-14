Глава РЭО Буцаев одобрил строительство экопромпарка в Челябинской области

Резиденты экопромышленного парка также могут рассчитывать на льготы и другие меры господдержки. Сам объект планируется построить в 2024 году. Всего в разных регионах страны будут созданы 8 экопромышленных парков. Такие парки появятся в Челябинской области, Краснодарском, Приморском, Ставропольском краях, а также в Ленинградской, Московской, Нижегородской и Новосибирской областях.