Для белгородских школьников установят особый порядок аттестации и поступления в вузы

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий сдачу Единого государственного экзамена для выпускников школ приграничных регионов.
В случае принятия закона правительство России наделят правом устанавливать особенности проведения государственной итоговой аттестации для учеников 9-х и 11-х классов в отдельных школах.
Поступление в вузы и особый порядок сдачи ЕГЭ в приграничных областях, находящихся под обстрелами, организуют аналогично тому, как это проходит в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках.
Ранее стало известно, что Министерство просвещения РФ запросило у Белгородской области список школ, в которых можно установить особый порядок проведения аттестации. При выборе образовательных учреждений будут учитывать удалённость заведения от границы с Украиной, местоположение и количество выпускников.