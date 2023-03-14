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Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

Для белгородских школьников установят особый порядок аттестации и поступления в вузы

14 марта 2023, 14:57
Фото: 1MI

Законопроект об особом порядке аттестации в приграничье прошёл первое чтение

Особый порядок аттестации и поступления в вузы установят в приграничных регионах, которые подвергаются обстрелам. В их числе — Белгородская область. 14 марта Госдума приняла законопроект в первом чтении.
Сюжет
Госдума

Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий сдачу Единого государственного экзамена для выпускников школ приграничных регионов.

В случае принятия закона правительство России наделят правом устанавливать особенности проведения государственной итоговой аттестации для учеников 9-х и 11-х классов в отдельных школах.

Поступление в вузы и особый порядок сдачи ЕГЭ в приграничных областях, находящихся под обстрелами, организуют аналогично тому, как это проходит в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках.

Ранее стало известно, что Министерство просвещения РФ запросило у Белгородской области список школ, в которых можно установить особый порядок проведения аттестации. При выборе образовательных учреждений будут учитывать удалённость заведения от границы с Украиной, местоположение и количество выпускников.

Госдума может утвердить особый порядок сдачи ЕГЭ в белгородском приграничье
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#Ольга Аксёнова#Госдума#Законопроект#Особый порядок аттестации#Поступление в вуз#Общество#Белгородская область
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