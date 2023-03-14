Депутату в Белгороде дважды отказали в пикете из-за укладки плитки

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Депутат Екатерина Долгова направила в мэрию Белгорода уведомление о проведении пикета. Его темой должны были стать низкие зарплаты медиков в Новой Таволжанке, а также требование дополнительного федерального софинансирования оплаты обучения студентов вузов, находящихся на дистанте.
Местом проведения в первом уведомлении был указан участок возле памятника Чернышевскому в районе солнечных часов. Время — будний день.
В мэрии отказали в проведении пикета, пояснив, что в этот день с 08:30 до 20:30 на территории проведут работы по «восстановлению покрытия (плиточного мощения)». В качестве альтернативы депутату предложили перенести пикет на улицу Широкую.
Екатерина Долгова подала ещё одно уведомление, указав место на Свято-Троицком бульваре — в центре Белгорода. Но в мэрии сообщили, что и здесь собираются менять плитку. Согласно ответу горадминистрации, работы пройдут с 15 марта 2023 года с 8:00 утра до 15:00 16 марта.
«Представляете? И день, и ночь будут восстанавливать плитку. Красота!» — пишет Долгова.