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Published Сегодня, 15:36

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Депутату в Белгороде дважды отказали в пикете из-за укладки плитки

14 марта 2023, 15:36
Фото: 1MI
Депутат Екатерина Долгова хотела провести пикет в центре Белгорода, но ей дважды не согласовали место проведения. Причина — «восстановление покрытия (плиточного мощения)» на участках. Об этом депутат рассказала в своей группе в соцсети.

Депутат Екатерина Долгова направила в мэрию Белгорода уведомление о проведении пикета. Его темой должны были стать низкие зарплаты медиков в Новой Таволжанке, а также требование дополнительного федерального софинансирования оплаты обучения студентов вузов, находящихся на дистанте.

Местом проведения в первом уведомлении был указан участок возле памятника Чернышевскому в районе солнечных часов. Время — будний день.

В мэрии отказали в проведении пикета, пояснив, что в этот день с 08:30 до 20:30 на территории проведут работы по «восстановлению покрытия (плиточного мощения)». В качестве альтернативы депутату предложили перенести пикет на улицу Широкую.

Екатерина Долгова подала ещё одно уведомление, указав место на Свято-Троицком бульваре — в центре Белгорода. Но в мэрии сообщили, что и здесь собираются менять плитку. Согласно ответу горадминистрации, работы пройдут с 15 марта 2023 года с 8:00 утра до 15:00 16 марта.

«Представляете? И день, и ночь будут восстанавливать плитку. Красота!» — пишет Долгова.

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