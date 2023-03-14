Без воды в Старом Осколе оставили 2,5 тысячи жителей

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
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Updated Сегодня, 13:40
Во вторник, 14 марта, с 14:30 отключили горячую воду для 14 домов микрорайона Южный в Старом Осколе. Без водоснабжения остались 2450 жителей.
Как сообщили в водоканале, это связано с определением характера повреждения трубопровода в районе жилого дома №7.
Ранее из-за серьёзной аварии на водопроводе на полдня без воды остались жители микрорайонов Студенческий, Парковый, Интернациональный, Горняк и бульвара Дружбы. В городе организовали подвоз воды.