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Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Без воды в Старом Осколе оставили 2,5 тысячи жителей

14 марта 2023, 13:38
Фото: 1MI
В микрорайоне Южный Старого Оскола отключили горячую и холодную воду в 14 многоквартирных домах, сообщил водоканал горокруга в своём Telegram-канале.
Сюжет
Вода

Во вторник, 14 марта, с 14:30 отключили горячую воду для 14 домов микрорайона Южный в Старом Осколе. Без водоснабжения остались 2450 жителей.

Как сообщили в водоканале, это связано с определением характера повреждения трубопровода в районе жилого дома №7.

Ранее из-за серьёзной аварии на водопроводе на полдня без воды остались жители микрорайонов Студенческий, Парковый, Интернациональный, Горняк и бульвара Дружбы. В городе организовали подвоз воды.

Авария оставила жителей Старого Оскола без воды на полдня
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#Ольга Аксёнова#Вода#Отключение воды#Трубопровод#Город#Новости Старого Оскола#ЖКХ#Белгородская область#Старый Оскол
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