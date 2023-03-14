Белгородцы недовольны новым ограждением возле дороги

При объяснении, почему ограждение вдоль урочища не требуется, Кошкин ссылается на п. 8.1.29 ГОСТ 52 289. Согласно стандарту, здесь не разделительная полоса и нет надземного перехода. Несмотря на то, что переход нерегулируемый, он не проходит вдоль детских учреждений.