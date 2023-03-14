Белгородцы недовольны новым ограждением возле дороги

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Вдоль дороги, идущей мимо урочища Монастырский лес, появился забор. Велоактивист Константин Кошкин считает, что в этом месте ограждение не требуется: более того, оно закрывает водителю выезжающей машины видимость приближающегося справа авто и создаёт аварийную ситуацию.
«То есть нужно либо выезжать частично на перекрёсток, а это нарушение ПДД, либо „рисковать“», — написал Кошкин.
При объяснении, почему ограждение вдоль урочища не требуется, Кошкин ссылается на п. 8.1.29 ГОСТ 52 289. Согласно стандарту, здесь не разделительная полоса и нет надземного перехода. Несмотря на то, что переход нерегулируемый, он не проходит вдоль детских учреждений.
Согласно статистике, на этом участке нет концентрации ДТП с наездом на людей. Интенсивность пешеходного движения составляет менее 1000 чел./ч на одну полосу тротуара.
Напомним, что ранее белгородцы высказали недовольство установкой ограждений на перекрёстке проспекта Славы и улицы Чумичова.