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Белгородцы недовольны новым ограждением возле дороги

14 марта 2023, 14:34
Фото: Telegram-канале «КошкинГород»
В Белгороде рядом с урочищем Монастырский лес установили забор вдоль дороги. Член общественного совета при минтрансе региона Константин Кошкин отметил, что ограждение мешает обзору водителей.

Вдоль дороги, идущей мимо урочища Монастырский лес, появился забор. Велоактивист Константин Кошкин считает, что в этом месте ограждение не требуется: более того, оно закрывает водителю выезжающей машины видимость приближающегося справа авто и создаёт аварийную ситуацию.

«То есть нужно либо выезжать частично на перекрёсток, а это нарушение ПДД, либо „рисковать“», — написал Кошкин.

При объяснении, почему ограждение вдоль урочища не требуется, Кошкин ссылается на п. 8.1.29 ГОСТ 52 289. Согласно стандарту, здесь не разделительная полоса и нет надземного перехода. Несмотря на то, что переход нерегулируемый, он не проходит вдоль детских учреждений.

Согласно статистике, на этом участке нет концентрации ДТП с наездом на людей. Интенсивность пешеходного движения составляет менее 1000 чел./ч на одну полосу тротуара.

Напомним, что ранее белгородцы высказали недовольство установкой ограждений на перекрёстке проспекта Славы и улицы Чумичова.

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#Ольга Аксёнова#Ограждение#Забор#Урочище#Монастырский лес#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Константин Кошкин
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