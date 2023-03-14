Белгородцу заменят бракованные стеклопакеты, которые установили после обстрела ВСУ

Во время прямого эфира на областном телевидении житель дома 102 по улице Попова сообщил губернатору Вячеславу Гладкову, что некоторые стеклопакеты в его квартире разгерметизировались. Белгородец также сообщил, что эти стеклопакеты ему установили взамен старых, которые были разбиты при обстреле города 3 июля.