Белгородцу заменят бракованные стеклопакеты, которые установили после обстрела ВСУ

Posted Сегодня, 18:46
Published Сегодня, 18:46
Modified Сегодня, 18:48
Updated Сегодня, 18:48
Во время прямого эфира на областном телевидении житель дома 102 по улице Попова сообщил губернатору Вячеславу Гладкову, что некоторые стеклопакеты в его квартире разгерметизировались. Белгородец также сообщил, что эти стеклопакеты ему установили взамен старых, которые были разбиты при обстреле города 3 июля.
В нашей квартире после того случая было заменено два стеклопакета, но с наступлением холодов другие окна стали сильно запотевать. Один стеклопакет и вовсе стал заполняться водой. Мы обращались в РЭУ и в 19-ю управу, но всё безрезультатно.
отметил мужчина.
Как сообщили в областном правительстве, специалисты уже измерили 10 стеклопакетов, которые необходимо заменить. Они подтвердили, что из-за ударной волны произошла скрытая деформация и частичная разгерметизация. Стеклопакеты белгородцу пообещали заменить после потепления.