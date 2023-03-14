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Published Сегодня, 18:46

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Updated Сегодня, 18:48

Белгородцу заменят бракованные стеклопакеты, которые установили после обстрела ВСУ

14 марта 2023, 18:46
Фото: 1MI
По словам жителя, разгерметизация стеклопакетов стала видна после наступления холодов. Окна стали запотевать и заполняться водой.

Во время прямого эфира на областном телевидении житель дома 102 по улице Попова сообщил губернатору Вячеславу Гладкову, что некоторые стеклопакеты в его квартире разгерметизировались. Белгородец также сообщил, что эти стеклопакеты ему установили взамен старых, которые были разбиты при обстреле города 3 июля.

В нашей квартире после того случая было заменено два стеклопакета, но с наступлением холодов другие окна стали сильно запотевать. Один стеклопакет и вовсе стал заполняться водой. Мы обращались в РЭУ и в 19-ю управу, но всё безрезультатно.
отметил мужчина.

Как сообщили в областном правительстве, специалисты уже измерили 10 стеклопакетов, которые необходимо заменить. Они подтвердили, что из-за ударной волны произошла скрытая деформация и частичная разгерметизация. Стеклопакеты белгородцу пообещали заменить после потепления.

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#Александра Склярова#Стеклопакеты#Замена#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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