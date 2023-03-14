Белгородский СК не стал возбуждать дело на тренера за «плохую игру» с девочкой

Следователи опросили участников дела и изучили видеозаписи с камер наблюдения, которые подтвердили странное поведение мужчины. В СК на заявление отреагировали и направили представление руководству фитнес-центра с требованием провести общее собрание с сотрудниками и обсудить корректность поведения с детьми во время тренировок. Однако следователи вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, так как не нашли состава уголовного преступления о возможном сексуальном насилии.