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Белгородский СК не стал возбуждать дело на тренера за «плохую игру» с девочкой

14 марта 2023, 12:14
Фото: 1MI
В Следственном комитете по Белгородской области не стали возбуждать уголовное дело на тренера, который играл в «плохую игру» с четырёхлетней девочкой, так как не увидели состава дела о сексуальном насилии, пишет «Фонарь». Вместе с тем факт непонятных манипуляций с ребёнком подтвердился.

Стало известно о новых деталях истории о странном поведении тренера одного из фитнес-клубов Белгорода. Ранее мама четырёхлетней девочки написала заявление в правоохранительные органы. Поводом стал рассказ её четырёхлетней дочери о том, что тренер якобы предлагал ей «плохую игру».

Следователи опросили участников дела и изучили видеозаписи с камер наблюдения, которые подтвердили странное поведение мужчины. В СК на заявление отреагировали и направили представление руководству фитнес-центра с требованием провести общее собрание с сотрудниками и обсудить корректность поведения с детьми во время тренировок. Однако следователи вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, так как не нашли состава уголовного преступления о возможном сексуальном насилии.

Мама девочки рассказала, что результатами работы следкома довольна. «Они, в отличие от руководства фитнес-клуба, не проигнорировали произошедшее и разобрались в ситуации, детально изучив все обстоятельства дела. Они сработали профессионально», — рассказала женщина.

По её словам, она бы не стала писать заявление, если бы руководство фитнес-клуба изначально повело себя корректно и согласилось бы провести внутреннюю проверку в отношении сотрудника.

Что касается тренера, он уволился из фитнес-клуба по собственному желанию. Как пишет издание, мужчина собирался уйти добровольцем на СВО.

В Белгороде тренер фитнес-клуба предложил четырёхлетней девочке «плохие игры»
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