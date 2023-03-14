Белгородский СК не стал возбуждать дело на тренера за «плохую игру» с девочкой

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Стало известно о новых деталях истории о странном поведении тренера одного из фитнес-клубов Белгорода. Ранее мама четырёхлетней девочки написала заявление в правоохранительные органы. Поводом стал рассказ её четырёхлетней дочери о том, что тренер якобы предлагал ей «плохую игру».
Следователи опросили участников дела и изучили видеозаписи с камер наблюдения, которые подтвердили странное поведение мужчины. В СК на заявление отреагировали и направили представление руководству фитнес-центра с требованием провести общее собрание с сотрудниками и обсудить корректность поведения с детьми во время тренировок. Однако следователи вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, так как не нашли состава уголовного преступления о возможном сексуальном насилии.
Мама девочки рассказала, что результатами работы следкома довольна. «Они, в отличие от руководства фитнес-клуба, не проигнорировали произошедшее и разобрались в ситуации, детально изучив все обстоятельства дела. Они сработали профессионально», — рассказала женщина.
По её словам, она бы не стала писать заявление, если бы руководство фитнес-клуба изначально повело себя корректно и согласилось бы провести внутреннюю проверку в отношении сотрудника.
Что касается тренера, он уволился из фитнес-клуба по собственному желанию. Как пишет издание, мужчина собирался уйти добровольцем на СВО.