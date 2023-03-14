Белгородский автовокзал Тебекиных принёс прибыль своим владельцам

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Белгородский автовокзал» зарегистрирована в Белгороде с 1996 года. Отрасль — аренда и управление собственным или арендованным имуществом. Руководитель — Андрей Городов.
По тогам 2022 года чистая прибыль предприятия превысила 17,6 млн рублей, выручка от продажи составила 45,3 млн рублей, а чистые активы — 90 млн рублей.
С 2018 года компания принадлежит Алине Тебекиной (99,97% доли в УК), Дмитрию Тебекину (0,020% доли в УК) и Михаилу Тебекину (0,020% доли в УК). А с 2010 по 2012 год половина организации числилась за Ксенией Бобрицкой.
Напомним, в декабре 2022 года Михаилу Тебекину стало принадлежать 16% доли в УК компании «Семь». Ещё столько же принадлежит Дмитрию Тебекину. А по 34% доли в УК числится за Михаилом Пономарёвым и Юрием Никулиным.