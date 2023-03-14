Белгородский автовокзал Тебекиных принёс прибыль своим владельцам

С 2018 года компания принадлежит Алине Тебекиной (99,97% доли в УК), Дмитрию Тебекину (0,020% доли в УК) и Михаилу Тебекину (0,020% доли в УК). А с 2010 по 2012 год половина организации числилась за Ксенией Бобрицкой.