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Белгородский автовокзал Тебекиных принёс прибыль своим владельцам

14 марта 2023, 07:28
Фото: 1MI
На протяжении четырёх лет компания «Белгородский автовокзал» отчитывается о миллионной чистой прибыли. Не стал исключением и 2022 год.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Белгородский автовокзал» зарегистрирована в Белгороде с 1996 года. Отрасль — аренда и управление собственным или арендованным имуществом. Руководитель — Андрей Городов.

По тогам 2022 года чистая прибыль предприятия превысила 17,6 млн рублей, выручка от продажи составила 45,3 млн рублей, а чистые активы — 90 млн рублей.

С 2018 года компания принадлежит Алине Тебекиной (99,97% доли в УК), Дмитрию Тебекину (0,020% доли в УК) и Михаилу Тебекину (0,020% доли в УК). А с 2010 по 2012 год половина организации числилась за Ксенией Бобрицкой.

Напомним, в декабре 2022 года Михаилу Тебекину стало принадлежать 16% доли в УК компании «Семь». Ещё столько же принадлежит Дмитрию Тебекину. А по 34% доли в УК числится за Михаилом Пономарёвым и Юрием Никулиным.

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