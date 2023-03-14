Белгородская область получила 20 машин скорой помощи

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что региону были дополнительно выданы 20 автомобилей скорой помощи. Новые машины предоставили в министерстве промышленности и торговли Российской Федерации.
Обращались к Минпромторгу, в Правительство Российской Федерации о необходимости выделения Белгородской области дополнительных автомобилей скорой помощи. Только что получили 20 таких автомобилей.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что в конце 2022 года Белгородская область уже получила 29 новых машин скорой медицинской помощи. Их распределили по девяти муниципалитетам региона: по Белгороду, Старому Осколу, Губкину, а также Алексеевскому, Шебекинскому, Яковлевскому, Валуйскому горокругам и Борисовскому и Чернянскому районам.