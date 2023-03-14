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Published Сегодня, 04:49

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Updated Сегодня, 06:17

Белгородская область получила 20 машин скорой помощи

14 марта 2023, 04:49
Фото: 1MI
Автомобили выделили в Минпромторге по просьбе региона, отметил губернатор.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что региону были дополнительно выданы 20 автомобилей скорой помощи. Новые машины предоставили в министерстве промышленности и торговли Российской Федерации.

Обращались к Минпромторгу, в Правительство Российской Федерации о необходимости выделения Белгородской области дополнительных автомобилей скорой помощи. Только что получили 20 таких автомобилей. 
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что в конце 2022 года Белгородская область уже получила 29 новых машин скорой медицинской помощи. Их распределили по девяти муниципалитетам региона: по Белгороду, Старому Осколу, Губкину, а также Алексеевскому, Шебекинскому, Яковлевскому, Валуйскому горокругам и Борисовскому и Чернянскому районам.

Белгородским медикам вручили ключи от 29 машин скорой помощи
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#Александра Склярова#Машины#Автомобили скорой помощи#Медицина#Транспорт#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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