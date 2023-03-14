Белгородская область получила 20 машин скорой помощи

Напомним, что в конце 2022 года Белгородская область уже получила 29 новых машин скорой медицинской помощи. Их распределили по девяти муниципалитетам региона: по Белгороду, Старому Осколу, Губкину, а также Алексеевскому, Шебекинскому, Яковлевскому, Валуйскому горокругам и Борисовскому и Чернянскому районам.