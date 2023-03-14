Белгородская компания «Белаци» больше четверти прибыли направит на дивиденды

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
В компании «Белаци» проведут годовое собрание акционеров. Одним из рассматриваемых вопросов станет распределение прибыли и убытков фирмы за 2022 год. По итогам будет принято решение о направлении годовой чистой прибыли в размере 81,3 млн рублей на:
Выплату дивидендов осуществят в денежной форме в безналичном порядке. Дата проведения годового общего собрания акционеров — 20 апреля.
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Белгородасбестоцемент» зарегистрировано в 1992 году в Белгороде. Отрасль — производство изделий из хризотилцемента и волокнистого цемента. Руководитель — Сергей Коротких. По итогам 2021 года чистая прибыль компании составила 156 млн рублей, а выручка от продажи достигла 1,5 млрд рублей.
63,11% доли в УК компании принадлежит ПАО «Ураласбест» (Свердловская область), 7,01% — Юрию Козлову, 6,61% — Якову Ременнику, 6,58% — Владимиру Кочелаеву, 6,32% — Марку Розину, 0,31% — АО «Уральский хризотил» и 0,038% — Сергею Коротких.
Напомним, ранее на протяжении 20 лет гендиректором «Белаци» был Яков Певзнер, но с «уходом» предприятия на Урал он досрочно расторг договор в связи с выходом на пенсию.