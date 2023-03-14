Белгородская компания «Белаци» больше четверти прибыли направит на дивиденды

В компании «Белаци» проведут годовое собрание акционеров. Одним из рассматриваемых вопросов станет распределение прибыли и убытков фирмы за 2022 год. По итогам будет принято решение о направлении годовой чистой прибыли в размере 81,3 млн рублей на: