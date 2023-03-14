Белгородец избил отца-инвалида до смерти из-за проблем с гигиеной

В Губкине к сыну переехал мужчина — инвалид второй группы. Из-за проблем со здоровьем он не мог ухаживать за собой. Это стало причиной конфликтов, в результате одной из ссор мужчина скончался, сообщает областное СУ СК РФ.

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