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Белгородец избил отца-инвалида до смерти из-за проблем с гигиеной

14 марта 2023, 07:26
Фото: 1MI
В Губкине к сыну переехал мужчина — инвалид второй группы. Из-за проблем со здоровьем он не мог ухаживать за собой. Это стало причиной конфликтов, в результате одной из ссор мужчина скончался, сообщает областное СУ СК РФ.

В июле 2022 года к 42-летнему жителю Губкина переехал отец — инвалид второй группы. Губкинец ухаживал за родственником, но из-за проблем со здоровьем у пенсионера были некоторые проблемы с совершением гигиенических процедур. Это стало причиной частых конфликтов между мужчинами.

Ранним утром 22 декабря сын стал избивать отца по голове и телу. В результате потерпевший скончался на месте от множества полученных травм.

Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Дело направили в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Проблемы отношений отцов и детей извечны. Ранее стало известно, что скандал между белгородцем и его сыном закончился сломанной челюстью у подростка и уголовным делом для мужчины.

Полиция нашла белгородца, избившего пенсионера под предлогом поиска солдат ВСУ
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#Ольга Аксёнова#Инвалид#Избиение#Отец#Сын#Уголовное дело#Происшествия#Белгородская область#Губкин
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