Белгородец избил отца-инвалида до смерти из-за проблем с гигиеной

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В июле 2022 года к 42-летнему жителю Губкина переехал отец — инвалид второй группы. Губкинец ухаживал за родственником, но из-за проблем со здоровьем у пенсионера были некоторые проблемы с совершением гигиенических процедур. Это стало причиной частых конфликтов между мужчинами.
Ранним утром 22 декабря сын стал избивать отца по голове и телу. В результате потерпевший скончался на месте от множества полученных травм.
Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Дело направили в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.
Проблемы отношений отцов и детей извечны. Ранее стало известно, что скандал между белгородцем и его сыном закончился сломанной челюстью у подростка и уголовным делом для мужчины.