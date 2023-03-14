«Аквариус» запустила серийное производство КПК на мобильной ОС «Аврора»

«Aquarius NS M11 с российской мобильной ОС „Аврора“ — безопасное устройство для корпоративных нужд. Оно подходит для доверенного документооборота, имеет привычный для пользователя набор приложений и помогает корпоративным сотрудникам получать доступ к данным, необходимым для работы. Также во втором квартале 2023 года будет запущено серийное производство защищенного КПК Aquarius NS M12 с ОС „Аврора“, приспособленного для работы в сложных условиях», — отметил президент ГК «Аквариус» Владимир Степанов.