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«Аквариус» запустила серийное производство КПК на мобильной ОС «Аврора»

14 марта 2023, 14:43
Фото: Александр Матвеев / ПАО "Ростелеком"
К концу 2023 года производственные мощности компании позволят выпускать до 2,5 млн устройств в год, в том числе новые модели — Aquarius NS M11 и защищенный Aquarius NS M12.

На производственных площадках компании «Аквариус» в Твери и Шуе началось серийное производство отечественных КПК в формфакторе смартфона, работающих под управлением мобильной операционной системы (ОС) «Аврора».

Объем производства мобильных устройств на базе компании «Аквариус» обеспечит потребности крупных компаний и организаций, которые переходят на доверенную корпоративную платформу «Аврора». Прежде всего это необходимо для объектов критической информационной инфраструктуры, энергетики, экстренных служб, государственных структур и ведомств.

Уже сходят с конвейера КПК Aquarius NS M11, а скоро в серийное производство запустят Aquarius NS M12 — защищенный КПК по стандарту IP68 для использования в полевых условиях.

«Aquarius NS M11 с российской мобильной ОС „Аврора“ — безопасное устройство для корпоративных нужд. Оно подходит для доверенного документооборота, имеет привычный для пользователя набор приложений и помогает корпоративным сотрудникам получать доступ к данным, необходимым для работы. Также во втором квартале 2023 года будет запущено серийное производство защищенного КПК Aquarius NS M12 с ОС „Аврора“, приспособленного для работы в сложных условиях», — отметил президент ГК «Аквариус» Владимир Степанов.

«Старт серийного производства различных моделей российских мобильных устройств с предустановленной ОС „Аврора“ на производственной базе компании „Аквариус“ — это новый этап на пути укрепления технологического суверенитета страны. Он свидетельствует о растущем спросе российских компаний и органов власти на доверенные и защищенные отечественные мобильные решения», — сказал генеральный директор компании «Открытая мобильная платформа» (занимается разработкой и продвижением ОС «Аврора») Павел Эйгес.

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