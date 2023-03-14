Акция «Добро не спит — добро бежит» в поддержку онкобольных детей пройдёт в Белгороде

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Белгородцев приглашают принять участие в благотворительной акции «Добро не спит — добро бежит». Её организуют в поддержку онкобольных детей. Стартует мероприятие 1 апреля в 13:00.
К участию в акции допустят жителей региона старше 18 лет. Желающие могут внести пожертвование и пробежать на беговой дорожке символическую дистанцию. Для участия нужно выбрать время для забега и оставить свою заявку.
Прийти необходимо в Центр психологической поддержки и реабилитации детей с онкозаболеваниями — там установлены беговые дорожки. Адрес: ул. Архиерейская, 8, второй этаж. Завершится мероприятие 12 апреля в 19:00.