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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Акция «Добро не спит — добро бежит» в поддержку онкобольных детей пройдёт в Белгороде

14 марта 2023, 08:25
Фото: vk.com/zhiznplus31
Жителей региона пригласили принять участие в акции «Добро не спит — добро бежит». Стартует благотворительное мероприятие 1 апреля, сообщили в группе организатора — МОО «Святое Белогорье против детского рака».

Белгородцев приглашают принять участие в благотворительной акции «Добро не спит — добро бежит». Её организуют в поддержку онкобольных детей. Стартует мероприятие 1 апреля в 13:00.

К участию в акции допустят жителей региона старше 18 лет. Желающие могут внести пожертвование и пробежать на беговой дорожке символическую дистанцию. Для участия нужно выбрать время для забега и оставить свою заявку.

Прийти необходимо в Центр психологической поддержки и реабилитации детей с онкозаболеваниями — там установлены беговые дорожки. Адрес: ул. Архиерейская, 8, второй этаж. Завершится мероприятие 12 апреля в 19:00.

Фото: Telegram-канал «Спорт Белгород»
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#Наталья Корявых#Общество#Благотворительная акция#Дети#Онкология#Поддержка#Белгородская область#Забег
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