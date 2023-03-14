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500 белгородских школьников бесплатно обучаются программированию в «Синергии»

14 марта 2023, 07:00
Фото: 1MI
На базе крупнейшего российского частного университета «Синергия» около 500 учащихся школ Белгородской области проходят курс по изучению языков программирования. Обучение ведется в рамках проекта Минцифры РФ под названием «Код будущего», который призван подготовить будущих специалистов IT-отрасли.

Курс стартовал в прошлом году. В его составлении принимали участие крупные компании отрасли. В будущем они могут стать для ребят потенциальными работодателями. Школьники изучают языки программирования Java, JavaScript, Python, PHP и С++, разрабатывают приложения для телефонов и компьютеров, а также создают сайты. Занятия помогут им успешно сдать экзамены, выбрать будущую профессию и обрести полезные навыки.

В дальнейшем у ребят есть перспектива продолжить обучение в вузе. «Синергия» предлагает поступление на факультет «Программирование» или в колледж при Университете.

«В течение ближайшего года мы намерены помочь тысячам школьников по всей стране пройти раннюю профориентацию. Подготовка квалифицированных кадров для ИТ-отрасли имеет огромное значение на фоне вызовов, стоящих перед российской экономикой. Необходимо проводить масштабную работу по импортозамещению иностранного софта и занимать рыночные ниши, освободившиеся после ухода из страны зарубежных ИТ-компаний. Я уверен, что начинающие айтишники, которые получат ценные знания и навыки на наших курсах, станут основой цифрового суверенитета России», — сказал ректор «Синергии» Артем Васильев.

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