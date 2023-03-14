500 белгородских школьников бесплатно обучаются программированию в «Синергии»

Курс стартовал в прошлом году. В его составлении принимали участие крупные компании отрасли. В будущем они могут стать для ребят потенциальными работодателями. Школьники изучают языки программирования Java, JavaScript, Python, PHP и С++, разрабатывают приложения для телефонов и компьютеров, а также создают сайты. Занятия помогут им успешно сдать экзамены, выбрать будущую профессию и обрести полезные навыки.