Злокачественные опухоли, диабет: что выявили у белгородцев на диспансеризации

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
В 2022 году диспансеризацию прошли около 360 тыс. белгородцев. У практически 33 тыс. из них обнаружили признаки различных заболеваний.
Обследования проводятся в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Работа направлена на увеличение числа граждан, проходящих диспансеризацию. Последняя позволяет выявить многие заболевания ещё на ранней стадии.
Пациентов в рамках диспансеризации принимают терапевт, кардиолог, невролог, отоларинголог, офтальмолог и ряд других специалистов. У пациентов измеряют уровень глюкозы и холестерина, артериального давления, определяют риски возникновения сердечно-сосудистых или онкологических заболеваний. Из-за пандемии ковида в период с 2020 по 2022 год проведение диспансерных осмотров в регионе несколько раз приостанавливалось.
По итогам прошлого года злокачественные образования обнаружили у более чем 1,5 тыс. белгородцев. Также медики выявили у пациентов диабет, заболевания системы кровообращения, болезни органов дыхания и пищеварения.
Профилактическая работа в Белгородской области продолжается. Обследования с начала года прошли около 70 тыс. белгородцев.