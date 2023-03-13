Злокачественные опухоли, диабет: что выявили у белгородцев на диспансеризации

Пациентов в рамках диспансеризации принимают терапевт, кардиолог, невролог, отоларинголог, офтальмолог и ряд других специалистов. У пациентов измеряют уровень глюкозы и холестерина, артериального давления, определяют риски возникновения сердечно-сосудистых или онкологических заболеваний. Из-за пандемии ковида в период с 2020 по 2022 год проведение диспансерных осмотров в регионе несколько раз приостанавливалось.