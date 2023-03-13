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Published Сегодня, 13:29

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Злокачественные опухоли, диабет: что выявили у белгородцев на диспансеризации

13 марта 2023, 13:29
Фото: 1MI

В Белгородской области 360 тысяч человек прошли диспансеризацию за год

По итогам 2022 года около 360 тыс. жителей региона прошли диспансеризацию. Обследование позволило выявить признаки различных заболеваний у части пациентов. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В 2022 году диспансеризацию прошли около 360 тыс. белгородцев. У практически 33 тыс. из них обнаружили признаки различных заболеваний.

Обследования проводятся в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Работа направлена на увеличение числа граждан, проходящих диспансеризацию. Последняя позволяет выявить многие заболевания ещё на ранней стадии.

Пациентов в рамках диспансеризации принимают терапевт, кардиолог, невролог, отоларинголог, офтальмолог и ряд других специалистов. У пациентов измеряют уровень глюкозы и холестерина, артериального давления, определяют риски возникновения сердечно-сосудистых или онкологических заболеваний. Из-за пандемии ковида в период с 2020 по 2022 год проведение диспансерных осмотров в регионе несколько раз приостанавливалось.

По итогам прошлого года злокачественные образования обнаружили у более чем 1,5 тыс. белгородцев. Также медики выявили у пациентов диабет, заболевания системы кровообращения, болезни органов дыхания и пищеварения.

Профилактическая работа в Белгородской области продолжается. Обследования с начала года прошли около 70 тыс. белгородцев.

Белгородцы смогут получить ежегодный выходной день для прохождения диспансеризации
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#Наталья Корявых#Медицина#Белгородская область#Диспансеризация#Врачи#Здоровье#Здравоохранение#Касается каждого
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