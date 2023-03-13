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Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы внесли в ГД

13 марта 2023, 12:17
Фото: 1MI
В Госдуму внесли проект закона, подразумевающий поэтапное повышение призывного возраста. Если документ одобрят, то на «срочку» смогут призывать мужчин в возрасте от 21 года до 30 лет, пишут «Новые известия».
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Госдума

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Если инициативу одобрят, то, согласно документу, в 2024 году призывным будут считать возраст от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, а с 2026 года планку поднимут до 21 года — 30 лет, пишет издание.

В пояснительной записке указано, что возраст предложили повысить в целях обеспечения гарантии гражданам получить среднее общее, профессиональное или высшее образование.

Для желающих пойти на службу в 18 лет документ предусматривает такую возможность. Кроме того, по желанию смогут пойти на службу граждане в возрасте от 27 до 30 лет, пребывающие в запасе и не прошедшие военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, пишет ТАСС.

В случае, если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2024 года.

Ранее предполагалось, что призывной возраст могут поднять уже в текущем году в ходе весеннего призыва.

Начать призыв 30-летних мужчин на службу в армии РФ могут уже этой весной
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#Ольга Аксёнова#Законопроект#Госдума#Поэтапное повышение#Призывной возраст#Общество
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