Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы внесли в ГД

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Если инициативу одобрят, то, согласно документу, в 2024 году призывным будут считать возраст от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, а с 2026 года планку поднимут до 21 года — 30 лет, пишет издание.
В пояснительной записке указано, что возраст предложили повысить в целях обеспечения гарантии гражданам получить среднее общее, профессиональное или высшее образование.
Для желающих пойти на службу в 18 лет документ предусматривает такую возможность. Кроме того, по желанию смогут пойти на службу граждане в возрасте от 27 до 30 лет, пребывающие в запасе и не прошедшие военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, пишет ТАСС.
В случае, если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2024 года.
Ранее предполагалось, что призывной возраст могут поднять уже в текущем году в ходе весеннего призыва.