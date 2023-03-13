Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы внесли в ГД

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Если инициативу одобрят, то, согласно документу, в 2024 году призывным будут считать возраст от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, а с 2026 года планку поднимут до 21 года — 30 лет, пишет издание.