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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

За день МЧС несколько раз выезжало на откачку воды из затопленных белгородских дворов

13 марта 2023, 15:02
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области

Несколько домов затопило талыми водами в Белгородской области

Спасатели 12 марта помогли белгородцам откачать воду из подтопленных домов после схода снега. В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали о затоплении домов в Валуйках, Старом Осколе и Белгороде.
Сюжет
МЧС

В Валуйках 12 марта спасатели помогли откачать воду с затопленного участка частного дома на улице Заводской. Причиной затопления стал растаявший снег.

В Старом Осколе талые воды и дождь затопили сразу два дома — в переулке Цветном и на улице Благовещенской. Для помощи жителям направили спасателей профильной городской службы. 

В этот же день за помощью в МЧС обратились жители дома по улице Самохвалова в Белгороде. В воде оказалась придворовая территория. Спасатели откачали воду при помощи мотопомпы.

Ранее затопило жилой дом в селе Пуляевка Белгородского района. Под водой оказались двор и первый этаж.

Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
Растаявший снег затопил жилой дом под Белгородом
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#Ольга Аксёнова#Подтопление#Дома#Дворы#Растаявший снег#Талые воды#МЧС#Общество#Белгородская область
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