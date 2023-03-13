За день МЧС несколько раз выезжало на откачку воды из затопленных белгородских дворов

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
В Валуйках 12 марта спасатели помогли откачать воду с затопленного участка частного дома на улице Заводской. Причиной затопления стал растаявший снег.
В Старом Осколе талые воды и дождь затопили сразу два дома — в переулке Цветном и на улице Благовещенской. Для помощи жителям направили спасателей профильной городской службы.
В этот же день за помощью в МЧС обратились жители дома по улице Самохвалова в Белгороде. В воде оказалась придворовая территория. Спасатели откачали воду при помощи мотопомпы.
Ранее затопило жилой дом в селе Пуляевка Белгородского района. Под водой оказались двор и первый этаж.