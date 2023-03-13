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Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Волейболисты «Белогорья» обыграли кемеровский «Кузбасс»

13 марта 2023, 13:13
Фото: vk.com/belogorievolley
В матче чемпионата России волейбольный клуб «Белогорье» одержал победу над «Кузбассом» со счётом 3:0. Это гарантировало белгородцам пятое место в регулярном чемпионате, поделились в пресс-службе клуба.

«Белогорье» одержало шестую победу подряд и поднялось на пятое место в турнирной таблице Суперлиги. Игра состоялась в Одинцово 12 марта.

Счёт за сеты таков: 25:21, 25:23, 25:17. Все сеты прошли в пользу «львов», что позволило им выиграть со счётом 3:0.

За матч Мохамед Аль Хачдади набрал 20 очков и обошёл Кирилла Клеца в споре самых результативных игроков PARI Суперлиги. Ещё 10 очков принёс Георгий Заболотников, семь очков — Павел Тетюхин

До этого «Белогорье» обыграло уфимский «Урал» в перенесённом матче 17-го тура PARI Суперлиги. Тогда «львы» вышли победителями со счётом 3:1.

ВК «Белогорье» обыграл уфимский «Урал»
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#Ольга Аксёнова#Волейбол#Вк белогорье#Львы#Матч#Суперлига#Спорт#Белгородская область
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