Волейболисты «Белогорья» обыграли кемеровский «Кузбасс»

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
«Белогорье» одержало шестую победу подряд и поднялось на пятое место в турнирной таблице Суперлиги. Игра состоялась в Одинцово 12 марта.
Счёт за сеты таков: 25:21, 25:23, 25:17. Все сеты прошли в пользу «львов», что позволило им выиграть со счётом 3:0.
За матч Мохамед Аль Хачдади набрал 20 очков и обошёл Кирилла Клеца в споре самых результативных игроков PARI Суперлиги. Ещё 10 очков принёс Георгий Заболотников, семь очков — Павел Тетюхин
До этого «Белогорье» обыграло уфимский «Урал» в перенесённом матче 17-го тура PARI Суперлиги. Тогда «львы» вышли победителями со счётом 3:1.