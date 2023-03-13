«Водитель заболел»: в обстреливаемом белгородском посёлке люди остались без продуктов

Жительница Белгородской области на странице губернатора в соцсети пожаловалась, что в посёлок Ленинский Шебекинского горокруга не возят продукты. Единственный магазин в населённом пункте разбит после обстрелов со стороны ВСУ. Власти обещали запустить автолавку, но больше недели никто не приезжал. Люди остались без хлеба.