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Published Сегодня, 08:07

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Updated Сегодня, 08:10

«Водитель заболел»: в обстреливаемом белгородском посёлке люди остались без продуктов

13 марта 2023, 08:07
Фото: 1MI

Под Белгородом люди остались без продуктов из-за заболевшего водителя автолавки

На странице Вячеслава Гладкова в соцсети белгородка поинтересовалась, почему в приграничный посёлок не приезжает автолавка, ведь магазин разбили. На это глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов ответил, что водитель заболел. Такое объяснение людей не устроило.
Сюжет
Обстрел

Жительница Белгородской области на странице губернатора в соцсети пожаловалась, что в посёлок Ленинский Шебекинского горокруга не возят продукты. Единственный магазин в населённом пункте разбит после обстрелов со стороны ВСУ. Власти обещали запустить автолавку, но больше недели никто не приезжал. Люди остались без хлеба.

По словам женщины, в посёлке на данный момент проживает всего 12 человек, большинство — пожилые люди, в том числе её 82-летняя бабушка. У родственников нет возможности привозить продукты регулярно.

На вопрос женщины ответил глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов: «Проблема возникла в связи с болезнью водителя автолавки — со следующей недели вернётся к привычному расписанию».

Такой ответ не устроил людей. Они поинтересовались, что пенсионерам делать целую неделю без продуктов и почему нельзя найти замену водителю.

«Найдите, значит, замену либо лично отвезите!» — возмутилась женщина. На это у чиновников ответа не нашлось.

Такая проблема возникает не впервые. В начале декабря прошлого года жители приграничных сёл горокруга тоже остались без хлеба из-за обстрелов.

Ранее стало известно, что в селе Муром разбило единственный продуктовый магазин. Власти обещали запустить автолавку.

Жители обстреливаемого белгородского приграничья остались без хлеба
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#Ольга Аксёнова#Хлеб#Продукты#Автолавка#Магазин#Обстрел ВСУ#Водитель#Общество#Обстрел#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Ленинский#Владимир Жданов
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