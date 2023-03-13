«Водитель заболел»: в обстреливаемом белгородском посёлке люди остались без продуктов

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Жительница Белгородской области на странице губернатора в соцсети пожаловалась, что в посёлок Ленинский Шебекинского горокруга не возят продукты. Единственный магазин в населённом пункте разбит после обстрелов со стороны ВСУ. Власти обещали запустить автолавку, но больше недели никто не приезжал. Люди остались без хлеба.
По словам женщины, в посёлке на данный момент проживает всего 12 человек, большинство — пожилые люди, в том числе её 82-летняя бабушка. У родственников нет возможности привозить продукты регулярно.
На вопрос женщины ответил глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов: «Проблема возникла в связи с болезнью водителя автолавки — со следующей недели вернётся к привычному расписанию».
Такой ответ не устроил людей. Они поинтересовались, что пенсионерам делать целую неделю без продуктов и почему нельзя найти замену водителю.
«Найдите, значит, замену либо лично отвезите!» — возмутилась женщина. На это у чиновников ответа не нашлось.
Такая проблема возникает не впервые. В начале декабря прошлого года жители приграничных сёл горокруга тоже остались без хлеба из-за обстрелов.
Ранее стало известно, что в селе Муром разбило единственный продуктовый магазин. Власти обещали запустить автолавку.