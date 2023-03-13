В Старом Осколе проведут пропавший с госзакупок турнир геймеров

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Недавно на госзакупках появился лот от старооскольского ЦМИ на проведение турнира по киберспорту «BIТва». Было сказано, что в мероприятии поучаствуют всего около 100 человек. Они должны были соревноваться на десяти игровых компьютерах в концертном зале. На турнир, согласно закупке, планировали выделить 1,2 млн рублей.
Но после анонса мероприятия белгородскими СМИ лот исчез на сайте закупки. Белгородцы посчитали, что организаторы передумали проводить турнир для студентов-геймеров.
В администрации Старооскольского округа сообщили, что отмена лота не равна отмене турнира:
Информация недостоверная, закупку отменили не по причине отмены турнира, а по причине изменения в техническом задании на размещение закупки.
Соревнование пройдёт 8 апреля во дворце спорта «Аркада». Условия участия и другие подробности появятся на следующей неделе.