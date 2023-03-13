В Старом Осколе проведут пропавший с госзакупок турнир геймеров

Недавно на госзакупках появился лот от старооскольского ЦМИ на проведение турнира по киберспорту «BIТва». Было сказано, что в мероприятии поучаствуют всего около 100 человек. Они должны были соревноваться на десяти игровых компьютерах в концертном зале. На турнир, согласно закупке, планировали выделить 1,2 млн рублей.