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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

В Старом Осколе осудили гинеколога, из-за которого девочка могла стать бесплодной

13 марта 2023, 11:45
Фото: 1MI

Белгородский врач избежала судебного наказания из-за истечения срока давности дела

В течение двух лет мать пострадавшей юной оскольчанки пыталась доказать вину врача в том, что её дочь может остаться без детей. В суде акушера-гинеколога признали виновной, однако потерпевшая сторона считает наказание для медика слишком мягким. Репортаж о ситуации представила «Россия-24».
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Суд

Спустя два года разбирательств в Старом Осколе осудили гинеколога, которого обвиняли в том, что юная горожанка могла стать бесплодной. Справедливости пыталась добиться мать девушки. Женщина считает, что медику вынесли слишком мягкий приговор, поэтому собирается его обжаловать.

История началась ещё в 2020 году. Молодая оскольчанка попала в больницу с острой болью в животе, однако необходимую помощь так и не получила. Мать девушки считает, что беда с её дочерью произошла из-за бездействия гинеколога. По данному факту возбудили уголовное дело, но вскоре его закрыли. При этом ранее версию о том, что медпомощь была оказана несвоевременно, подтвердила экспертиза.

Так или иначе Старооскольский городской суд вынес решение в пользу пострадавшей стороны, однако мама девочки всё равно недовольна приговором, поскольку считает его слишком мягким. Гинеколога на год ограничили в свободе, ей на два года запретили заниматься врачебной деятельностью. Только вот фактического наказания акушер-гинеколог избежала — истёк срок давности дела.

Даже после объявления приговора врач настаивает на своей правоте и извинений пострадавшей стороне не приносит. Более того, она уверена, что ей необходимо продолжать работать врачом.

«Я смогу работать, я должна оказывать помощь больным. Кто, кроме меня, им поможет? У нас больше специалистов нет», — заявила гинеколог.

Пока приговор в законную силу не вступил. Мать девушки намерена его обжаловать. Девочке врачебная ошибка стоила очень дорого. Ей всё ещё приходится сидеть на лекарствах и регулярно посещать больницу.

Белгородка пытается доказать вину врача в том, что её дочь может остаться бесплодной
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#Наталья Корявых#Суд#Медицина#Белгородская область#Старый Оскол#Врач#Бесплодие
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