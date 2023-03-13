В Старом Осколе осудили гинеколога, из-за которого девочка могла стать бесплодной

История началась ещё в 2020 году. Молодая оскольчанка попала в больницу с острой болью в животе, однако необходимую помощь так и не получила. Мать девушки считает, что беда с её дочерью произошла из-за бездействия гинеколога. По данному факту возбудили уголовное дело, но вскоре его закрыли. При этом ранее версию о том, что медпомощь была оказана несвоевременно, подтвердила экспертиза.