В Старом Осколе осудили гинеколога, из-за которого девочка могла стать бесплодной

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Спустя два года разбирательств в Старом Осколе осудили гинеколога, которого обвиняли в том, что юная горожанка могла стать бесплодной. Справедливости пыталась добиться мать девушки. Женщина считает, что медику вынесли слишком мягкий приговор, поэтому собирается его обжаловать.
История началась ещё в 2020 году. Молодая оскольчанка попала в больницу с острой болью в животе, однако необходимую помощь так и не получила. Мать девушки считает, что беда с её дочерью произошла из-за бездействия гинеколога. По данному факту возбудили уголовное дело, но вскоре его закрыли. При этом ранее версию о том, что медпомощь была оказана несвоевременно, подтвердила экспертиза.
Так или иначе Старооскольский городской суд вынес решение в пользу пострадавшей стороны, однако мама девочки всё равно недовольна приговором, поскольку считает его слишком мягким. Гинеколога на год ограничили в свободе, ей на два года запретили заниматься врачебной деятельностью. Только вот фактического наказания акушер-гинеколог избежала — истёк срок давности дела.
Даже после объявления приговора врач настаивает на своей правоте и извинений пострадавшей стороне не приносит. Более того, она уверена, что ей необходимо продолжать работать врачом.
«Я смогу работать, я должна оказывать помощь больным. Кто, кроме меня, им поможет? У нас больше специалистов нет», — заявила гинеколог.
Пока приговор в законную силу не вступил. Мать девушки намерена его обжаловать. Девочке врачебная ошибка стоила очень дорого. Ей всё ещё приходится сидеть на лекарствах и регулярно посещать больницу.