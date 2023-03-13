В Шебекино проверят новую сирену и громкоговоритель

Posted Вчера, 19:56
Published Вчера, 19:56
Modified Вчера, 19:58
Updated Вчера, 19:58
В обед 14 марта, уже завтра, в Шебекино включат электромеханическую сирену и речевой оповещатель. Устройство запустят только одно — для проверки работоспособности, хотя оно и новое.
Произойдет это в 14:00 в районе улиц Свободы и Богдана Хмельницкого. Власти хотят оценить, какую площадь может покрыть звуковым сигналом одно устройство. Вероятно, обратная связь шебекинцев будет важна в такой работе.
Напомним, во время массовой проверки звукового оборудования в Белгородской области 1 марта обнаружили, что 4% из них — не работают. И это помимо того, что есть зоны, где необходима дополнительная аппаратура. Теперь в регионе, видимо, постепенно исправляются.