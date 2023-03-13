В Шебекино проверят новую сирену и громкоговоритель

Напомним, во время массовой проверки звукового оборудования в Белгородской области 1 марта обнаружили, что 4% из них — не работают. И это помимо того, что есть зоны, где необходима дополнительная аппаратура. Теперь в регионе, видимо, постепенно исправляются.