Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 19:56

Published Вчера, 19:56

Modified Вчера, 19:58

Updated Вчера, 19:58

В Шебекино проверят новую сирену и громкоговоритель

13 марта 2023, 19:56
Фото: соцсети Владимира Жданова
Проверка пройдёт во вторник, 14 марта, в районе двух улиц. Запустят на проверку только одно устройство — чтобы удостовериться в работоспособности нового оборудования, сообщил глава муниципалитета Владимир Жданов.
Сюжет
СВО

В обед 14 марта, уже завтра, в Шебекино включат электромеханическую сирену и речевой оповещатель. Устройство запустят только одно — для проверки работоспособности, хотя оно и новое.

Произойдет это в 14:00 в районе улиц Свободы и Богдана Хмельницкого. Власти хотят оценить, какую площадь может покрыть звуковым сигналом одно устройство. Вероятно, обратная связь шебекинцев будет важна в такой работе.

Напомним, во время массовой проверки звукового оборудования в Белгородской области 1 марта обнаружили, что 4% из них — не работают. И это помимо того, что есть зоны, где необходима дополнительная аппаратура. Теперь в регионе, видимо, постепенно исправляются.

В белгородских сёлах создали группы в соцсетях для оповещения во время ЧС
Узнать подробнее
Читайте также:
Порядка 4% сирен не сработали во время проверки оповещения в Белгородской областиБолее миллиона белгородцев получили СМС-оповещения во время проверки 1 марта«Есть, над чем работать». Гладков — о системе оповещения в Белгородской области
#Шебекино#Владимир Жданов#СВО#Город#Система оповещения#Сирена#Кристина Семенчук
Подпишитесь
Поле брани: вам, оленям, всё равно ничего не докажешь!
Вчера, 16:34
Красиво, но уход нужен: стоит ли у Центрального парка Белгорода высадить сирень?
Вчера, 13:54
Ночью по улицам Борисовки бродил верблюд
Вчера, 18:28
В домах белгородцев выбило стёкла во время обстрела
Вчера, 16:08
Пострадавшая при обстреле белгородка получила открытую черепно-мозговую травму
Вчера, 11:13
Полиция проводит проверку после сообщений о стрельбе 8 Марта в Белгородской области
Вчера, 11:24