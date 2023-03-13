В Севрюково Белгородского района не хватает продуктового магазина

Как отметил Перцев, предпринимателей ещё нет, но сетевик работает с теми, кто ему строит здания. Кроме того, нужно будет обсудить логистику. Мирошников предложение главы района выслушал и попросил отслеживать требования и желания местных жителей, чтобы решить этот вопрос.