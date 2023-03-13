В Севрюково Белгородского района не хватает продуктового магазина

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Как рассказал Владимир Перцев, на прошлой неделе после жалоб и просьб местных жителей в селе Севрюково провели сход: его темой стало обсуждение увеличения ассортимента в местной автолавке.
Кроме того, глава района заявил о необходимости построить там сетевой магазин. Перцев попросил помощи у министерства строительства и добавил, что будет прорабатывать вопрос с подрядчиками. Чиновнику ответил первый замгубернатора Евгений Мирошников.
Если есть вопрос с точки зрения помочь предпринимателям, то, как я понимаю, инициатива уже есть, вопрос технический. Если есть спрос и «сетевики» готовы взаимодействовать, то я думаю, что проблем не будет.
Евгений Мирошников
Как отметил Перцев, предпринимателей ещё нет, но сетевик работает с теми, кто ему строит здания. Кроме того, нужно будет обсудить логистику. Мирошников предложение главы района выслушал и попросил отслеживать требования и желания местных жителей, чтобы решить этот вопрос.