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В Севрюково Белгородского района не хватает продуктового магазина

13 марта 2023, 06:41
Фото: 1MI
Во время оперсовещания с правительством Белгородской области глава района Владимир Перцев попросил минстрой помочь со строительством сетевого магазина в Севрюково.
Сюжет
Стройка

Как рассказал Владимир Перцев, на прошлой неделе после жалоб и просьб местных жителей в селе Севрюково провели сход: его темой стало обсуждение увеличения ассортимента в местной автолавке.

Кроме того, глава района заявил о необходимости построить там сетевой магазин. Перцев попросил помощи у министерства строительства и добавил, что будет прорабатывать вопрос с подрядчиками. Чиновнику ответил первый замгубернатора Евгений Мирошников.

Если есть вопрос с точки зрения помочь предпринимателям, то, как я понимаю, инициатива уже есть, вопрос технический. Если есть спрос и «сетевики» готовы взаимодействовать, то я думаю, что проблем не будет.
Евгений Мирошников

Как отметил Перцев, предпринимателей ещё нет, но сетевик работает с теми, кто ему строит здания. Кроме того, нужно будет обсудить логистику. Мирошников предложение главы района выслушал и попросил отслеживать требования и желания местных жителей, чтобы решить этот вопрос.

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#Артем Черненко#Магазин#Стройка#Обсуждение#Общество#Строительство#Белгородский район#Владимир перцев#Евгений Мирошников
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