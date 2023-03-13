«В комнату попали железные осколки»: очевидцы рассказали об обстреле под Белгородом

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
В Сети появилось видео последствий обстрела Белгородского района утром 13 марта. На кадрах можно увидеть упавший забор, посечённые осколками окна и фасады домов, повреждённые автомобили.
«Я в этот момент находилась дома. В комнату попали мелкие железные осколки. Ничего не задело — все живы, здоровы. Пострадала соседка. Она в этот момент собиралась на улице на работу», — рассказала местная жительница.
Пострадавшая женщина получила черепно-мозговую травму. О её состоянии ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Женщину прооперировали. Сейчас она находится в реанимации.
Как ранее сообщил глава Белгородского района Владимир Перцев, в Разумном повреждения получили как минимум три частных дома и четыре автомобиля.