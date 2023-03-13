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Published Сегодня, 12:00

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«В комнату попали железные осколки»: очевидцы рассказали об обстреле под Белгородом

13 марта 2023, 12:00
Фото: кадр из видео Readovka

Появились новые кадры с места обстрела под Белгородом

Жительница Белгородского района рассказала о последствиях обстрела со стороны Украины. В дом женщины попали осколки, а её соседка получила ранение. Видео с места происшествия публикует Readovka.
Сюжет
Обстрел

В Сети появилось видео последствий обстрела Белгородского района утром 13 марта. На кадрах можно увидеть упавший забор, посечённые осколками окна и фасады домов, повреждённые автомобили.

«Я в этот момент находилась дома. В комнату попали мелкие железные осколки. Ничего не задело — все живы, здоровы. Пострадала соседка. Она в этот момент собиралась на улице на работу», — рассказала местная жительница.

Пострадавшая женщина получила черепно-мозговую травму. О её состоянии ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Женщину прооперировали. Сейчас она находится в реанимации.

Как ранее сообщил глава Белгородского района Владимир Перцев, в Разумном повреждения получили как минимум три частных дома и четыре автомобиля. 

Пострадавшая при обстреле белгородка получила открытую черепно-мозговую травму
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