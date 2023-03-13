В "Химках" прогремел очередной скандал: клуб может уволить Гогниева

Как сообщает источник, футболисты работали по индивидуальной программе в тренажерном зале, когда увидевший их Гогниев сделал замечание. Далее началась перепалка, едва не переросшая в драку. При этом Гулиев отрицает конфликт, заявив, что футболисты и наставник просто обсуждали рабочие моменты.