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Posted Сегодня, 17:56

Published Сегодня, 17:56

Modified Сегодня, 17:57

Updated Сегодня, 17:57

В "Химках" прогремел очередной скандал: клуб может уволить Гогниева

Сегодня, 17:56
Главный тренер "Химок" Спартак Гогниев может покинуть свою должность в самое ближайшее время.

По информации "Советского спорта", ссылающегося на "РБ-Спорт", наставник химчан снова выяснял отношения с игроками клуба. На этот раз в центре внимания оказались полузащитник Аяз Гулиев и защитник Дмитрий Тихий.

Как сообщает источник, футболисты работали по индивидуальной программе в тренажерном зале, когда увидевший их Гогниев сделал замечание. Далее началась перепалка, едва не переросшая в драку. При этом Гулиев отрицает конфликт, заявив, что футболисты и наставник просто обсуждали рабочие моменты.

Добавим, что это уже не первый случай ссор в команде, причем ранее информация была также о Гогниеве с Гулиевым. Руководство клуба рассматривает вариант с увольнением специалиста, предварительно заслушав игроков.

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