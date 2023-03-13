В "Химках" прогремел очередной скандал: клуб может уволить Гогниева

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
По информации "Советского спорта", ссылающегося на "РБ-Спорт", наставник химчан снова выяснял отношения с игроками клуба. На этот раз в центре внимания оказались полузащитник Аяз Гулиев и защитник Дмитрий Тихий.
Как сообщает источник, футболисты работали по индивидуальной программе в тренажерном зале, когда увидевший их Гогниев сделал замечание. Далее началась перепалка, едва не переросшая в драку. При этом Гулиев отрицает конфликт, заявив, что футболисты и наставник просто обсуждали рабочие моменты.
Добавим, что это уже не первый случай ссор в команде, причем ранее информация была также о Гогниеве с Гулиевым. Руководство клуба рассматривает вариант с увольнением специалиста, предварительно заслушав игроков.