В элитном посёлке под Белгородом не будут ремонтировать разбитые при обстреле беседки

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
По словам главы Белгородского района Владимира Перцева, в трёх домах в Нижнем Ольшанце после обстрелов осталось несколько недоделок — на территориях не восстановлены беседки и некоторые другие постройки. Глава района предложил снять эти дома с контроля.
Три дома дорогие. Остались недоделки. Министерство говорит, что мы их делать не будем, а в отчёте они висят.
Владимир Перцев
Министр ЖКХ области Алексей Ботвиньев сообщил, что по этим адресам запланирован выезд, после которого будет принято решение: «Договаривались, что восстанавливаем тепловой контур и кровлю».
Напомним, что в ходе обстрела села 20 ноября пострадали частные дома проживающих в микрорайоне чиновников и бизнесменов. Ранения получили два человека.