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Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

В элитном посёлке под Белгородом не будут ремонтировать разбитые при обстреле беседки

13 марта 2023, 07:34
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Речь идёт о селе Нижний Ольшанец, которое попало под обстрел в ноябре 2022 года. Вопрос обсудили в ходе оперативного совещания правительства области.
Сюжет
СВО

По словам главы Белгородского района Владимира Перцева, в трёх домах в Нижнем Ольшанце после обстрелов осталось несколько недоделок — на территориях не восстановлены беседки и некоторые другие постройки. Глава района предложил снять эти дома с контроля.

Три дома дорогие. Остались недоделки. Министерство говорит, что мы их делать не будем, а в отчёте они висят.
Владимир Перцев

Министр ЖКХ области Алексей Ботвиньев сообщил, что по этим адресам запланирован выезд, после которого будет принято решение: «Договаривались, что восстанавливаем тепловой контур и кровлю».

Напомним, что в ходе обстрела села 20 ноября пострадали частные дома проживающих в микрорайоне чиновников и бизнесменов. Ранения получили два человека.

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#Алина Харина#Беседка#Обстрел ВСУ#Общество#Белгородский район#Нижний ольшанец#СВО
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