В домах белгородцев выбило стёкла во время обстрела

Подомовой обход белгородцев уже проходит. Все оперативные службы также уже на месте. Напомним, этим утром система ПВО сбила четыре украинские ракеты над Белгородским районом. Громко было и в областном центре. В Разумном местная жительница получила открытую черепно-мозговую травму. Сейчас она находится в реанимации.