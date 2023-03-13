В домах белгородцев выбило стёкла во время обстрела

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
Белгородцам в очередной раз прилетело со стороны Украины. Сегодня, 13 марта, под обстрел ВСУ попало село Теребрено Краснояружского района.
Осколки снарядов выбили стёкла в пяти частных домах и посекли фасады. Ещё пострадали несколько хозпостроек местных жителей и два автомобиля. Тем не менее, среди мирного населения пострадавших и жертв в селе нет.
Подомовой обход белгородцев уже проходит. Все оперативные службы также уже на месте. Напомним, этим утром система ПВО сбила четыре украинские ракеты над Белгородским районом. Громко было и в областном центре. В Разумном местная жительница получила открытую черепно-мозговую травму. Сейчас она находится в реанимации.