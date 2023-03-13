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Posted Сегодня, 16:08

Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 18:01

Updated Сегодня, 18:01

В домах белгородцев выбило стёкла во время обстрела

13 марта 2023, 16:08
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
ВСУ атаковали село Теребрено Краснояружского района. Пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области.
Сюжет
Обстрел

Белгородцам в очередной раз прилетело со стороны Украины. Сегодня, 13 марта, под обстрел ВСУ попало село Теребрено Краснояружского района.

Осколки снарядов выбили стёкла в пяти частных домах и посекли фасады. Ещё пострадали несколько хозпостроек местных жителей и два автомобиля. Тем не менее, среди мирного населения пострадавших и жертв в селе нет.

Подомовой обход белгородцев уже проходит. Все оперативные службы также уже на месте. Напомним, этим утром система ПВО сбила четыре украинские ракеты над Белгородским районом. Громко было и в областном центре. В Разумном местная жительница получила открытую черепно-мозговую травму. Сейчас она находится в реанимации.

Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
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#Кристина Семенчук#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Теребрено#Краснояружский район#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Разрушения#Приграничье
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