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Published Сегодня, 07:32

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Updated Сегодня, 07:34

В Белгородской области ямочный ремонт проведут на 100 тысяч кв. м региональных дорог

13 марта 2023, 07:32
Фото: 1MI
Об этом рассказал министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко. На сегодняшний день работы выполнены на 10%.

По словам чиновника, всего на сегодняшний день в планах провести ямочный ремонт чуть более чем на площади в 100 тысяч квадратных метров региональных дорог (из них 60 тысяч кв. м. - на дорогах, которые в этом году в плановый ремонт не входят). Выполнено уже порядка 10% работ от плана.

Власти составили графики по ямочному ремонту отдельно в разрезе каждого муниципалитета по региональным и муниципальным дорогам. Он представлен ниже:

Фото: Из оперативного совещания правительства Белгородской области
План жёсткий. В марте–апреле необходимо выполнить большой объём работ. Но понимание есть, заводы запускаются. Пока работаем литым асфальтобетоном, но три завода по горячему асфальтобетону уже запустили. Есть график запуска заводов, он коррелируется с планом. Все подрядчики работают.
Сергей Евтушенко

Среди районов, где к работам ещё не приступали, Борисовский, Корочанский, Красненский районы и Новооскольский горокруг. Как отметил замгубернатора Евгений Мирошников, задача — за март–апрель максимально все работы провести.

Стало известно, на каких белгородских улицах в марте проведут ямочный ремонт
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#Кристина Семенчук#Ямочный ремонт#Планы#Графики#Город#Белгородская область#Сергей евтушенко
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