В Белгородской области ямочный ремонт проведут на 100 тысяч кв. м региональных дорог

По словам чиновника, всего на сегодняшний день в планах провести ямочный ремонт чуть более чем на площади в 100 тысяч квадратных метров региональных дорог (из них 60 тысяч кв. м. - на дорогах, которые в этом году в плановый ремонт не входят). Выполнено уже порядка 10% работ от плана.