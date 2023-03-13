В Белгородской области ямочный ремонт проведут на 100 тысяч кв. м региональных дорог

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
По словам чиновника, всего на сегодняшний день в планах провести ямочный ремонт чуть более чем на площади в 100 тысяч квадратных метров региональных дорог (из них 60 тысяч кв. м. - на дорогах, которые в этом году в плановый ремонт не входят). Выполнено уже порядка 10% работ от плана.
Власти составили графики по ямочному ремонту отдельно в разрезе каждого муниципалитета по региональным и муниципальным дорогам. Он представлен ниже:
План жёсткий. В марте–апреле необходимо выполнить большой объём работ. Но понимание есть, заводы запускаются. Пока работаем литым асфальтобетоном, но три завода по горячему асфальтобетону уже запустили. Есть график запуска заводов, он коррелируется с планом. Все подрядчики работают.
Сергей Евтушенко
Среди районов, где к работам ещё не приступали, Борисовский, Корочанский, Красненский районы и Новооскольский горокруг. Как отметил замгубернатора Евгений Мирошников, задача — за март–апрель максимально все работы провести.