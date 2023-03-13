В Белгородской области увеличилось количество обращений от семей мобилизованных

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
По словам чиновницы, обращения связаны с ситуацией, что тревогу высказывают супруги и мамы военнослужащих, которые были мобилизованы с территории Белгородской области и сейчас находятся в Донецке.
Два раза с ними встречался Вячеслав Гладков, что вызвало рост обращений. На сегодняшний день отрабатываем эти обращения по нескольким направлениям. Отрабатывают военная прокуратура, управление региональной безопасности, представители которой уже один раз туда ездили.
Ольга Медведева
Медведева добавила, что представители управления региональной безопасности ещё раз планируют туда выехать, чтобы максимально быстро разобраться во всех вопросах на месте и донести оперативную информацию до жён и мам военнослужащих.
Напомним, ранее мобилизованные записали обращение, где рассказали, что их, не обучив, отправили служить в штурмовую бригаду в ДНР. На следующий день глава региона это опроверг: военные проходили обучение в Курской области. Гладков пообещал встретиться с мобилизованными. Встреча состоялась 7 марта.