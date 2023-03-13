В Белгородской области попросили 3 млн на талисманы для военных, но после передумали

«Опираясь на исследования историков и археологов, с большой степенью вероятности можно утверждать, что у наших предков оберегами для воинов служили: защитные украшения, элементы одежды, предметы с энергетикой дома и семьи. Подрастающее поколение своими руками будут создавать глиняные украшения с изображением коня, пояса, кукол-скруток, ладанки. Следует не забывать о том, что оберег оказывает свою защиту не всегда. После того, как предмет примет негатив на себя и выполнит своё предназначение, он, скорее всего, потеряется, сломается или расколется», — так обосновали авторы проекта его актуальность и значимость.