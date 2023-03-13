В Белгородской области попросили 3 млн на талисманы для военных, но после передумали

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Вейделевский центр ремёсел подавал заявку на реализацию проекта по созданию оберегов для участников СВО. Делать талисманы собирались школьники. Проект появился на сайте Фонда президентских грантов.
Однако сейчас подан запрос на снятие заявки. Соответствующая пометка уже появилась на сайте в графе «Статус проекта». О причинах указанного решения не сообщалось.
Изначально на проект «ZOV ПОБЕДЫ привлечение подрастающего поколения к изготовлению талисманов для воинов — участников СВО» попросили более 3 млн рублей. Вместе с софинансированием расходы на реализацию, по подсчётам, составили бы 3,2 млн рублей.
«Опираясь на исследования историков и археологов, с большой степенью вероятности можно утверждать, что у наших предков оберегами для воинов служили: защитные украшения, элементы одежды, предметы с энергетикой дома и семьи. Подрастающее поколение своими руками будут создавать глиняные украшения с изображением коня, пояса, кукол-скруток, ладанки. Следует не забывать о том, что оберег оказывает свою защиту не всегда. После того, как предмет примет негатив на себя и выполнит своё предназначение, он, скорее всего, потеряется, сломается или расколется», — так обосновали авторы проекта его актуальность и значимость.
Проект был рассчитан на период с 1 августа 2023 по 31 мая 2024 года. Заявку центр подал 9 марта.
Авторы проекта собирались провести цикл творческих мастер-классов по изготовлению талисманов для поддержки боевого духа участников СВО. Военнослужащим хотели передавать не менее 300 талисманов раз в один квартал.