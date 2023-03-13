В Белгородэнерго состоялась первая региональная Коллегия

«В 2022 году „Белгородэнерго“ удалось добиться серьезных результатов во многих направлениях деятельности. В частности, по показателю продвижения и развития дополнительных услуг и сервисов филиал является одним из лидеров в контуре „Россети Центр“ и „Россети Центр и Приволжье“. Думаю, что высокий потенциал белгородских энергетиков позволит не только достичь всех поставленных целей в текущем году, но и улучшить плановые показатели», — отметил Константин Михайленко.