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В Белгородэнерго состоялась первая региональная Коллегия

13 марта 2023, 14:00
Фото: филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
В филиале «Россети Центр» — «Белгородэнерго» состоялась первая региональная Коллегия, посвященная подведению итогов деятельности за 2022 год и утверждению первоочередных задач на 2023-й. Участниками мероприятия стали руководители исполнительного аппарата и 22 районов электрических сетей.
Сюжет
Работа

В режиме ВКС к работе присоединились более 120 человек.

Открыл Коллегию заместитель генерального директора ПАО «Россети Центр» по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг, куратор «Белгородэнерго» Константин Михайленко. В своем выступлении он подчеркнул, что филиалом были достигнуты все целевые показатели и поблагодарил коллектив за работу.

Фото: филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»

«В 2022 году „Белгородэнерго“ удалось добиться серьезных результатов во многих направлениях деятельности. В частности, по показателю продвижения и развития дополнительных услуг и сервисов филиал является одним из лидеров в контуре „Россети Центр“ и „Россети Центр и Приволжье“. Думаю, что высокий потенциал белгородских энергетиков позволит не только достичь всех поставленных целей в текущем году, но и улучшить плановые показатели», — отметил Константин Михайленко.

В продолжение и. о. заместителя генерального директора — директора филиала Антон Герасимов отметил, что наряду с оперативным реагированием на возникающие угрозы, белгородские энергетики не допустили длительных отключений электроснабжения и внесли большой вклад в развитие экономики региона.

Так, в сетевой комплекс инвестировано 3,1 млрд рублей, введено в эксплуатацию 115,6 МВА трансформаторной мощности и 451 км линий электропередачи. Системы распределенной автоматизации сети внедрены еще в пяти районах области.

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения, где присутствовал Министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Алексей Ботвиньев, оценивший на «отлично» работу коллектива «Белгородэнерго». Благодарственное письмо «За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в развитие энергетического комплекса Белгородской области» министр вручил руководителю филиала Антону Герасимову. Почетные грамоты «Белгородэнерго» за достижение высоких показателей деятельности по итогам 2022 года и значительный вклад в развитие электросетевого комплекса получили начальникам Краснояружского, Валуйского, Волоконовского и Белгородского РЭС.

«Это, действительно, хорошая оценка всего коллектива: каждого работника, каждого специалиста. У нас непростая работа в очень непростое время, но энергосистема не подвела. Разрешите поблагодарить всех за труд и командную работу», — отметил Антон Герасимов.

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