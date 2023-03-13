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Posted Сегодня, 04:29

Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

Стало известно о состоянии пострадавшей при ракетном обстреле Белгородской области

13 марта 2023, 04:29
Фото: Bel.ru

Гладков сообщил о состоянии пострадавшей при ракетном обстреле белгородки

Женщина получила сотрясение головного мозга, её состояние оценивают как средней степени тяжести.
Сюжет
СВО

Губернатор Белгородской области уточнил информацию о пострадавшей при обстреле Белгородского района женщины. Она получила сотрясение головного мозга.

Открытых ран от падения осколков у неё нет. Пострадавшую на машине скорой помощи отправили в больницу. Её состояние врачи оценивают как средне тяжёлое, женщине оказывают всю необходимую помощь.

В 6:20 13 марта в Белгороде и районе сработала система ПВО. Сбили четыре украинские ракеты. Разрушения получили два частных дома.

#Евгений Грицков#Обстрел ВСУ#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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