Стало известно о состоянии пострадавшей при ракетном обстреле Белгородской области

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Губернатор Белгородской области уточнил информацию о пострадавшей при обстреле Белгородского района женщины. Она получила сотрясение головного мозга.
Открытых ран от падения осколков у неё нет. Пострадавшую на машине скорой помощи отправили в больницу. Её состояние врачи оценивают как средне тяжёлое, женщине оказывают всю необходимую помощь.
В 6:20 13 марта в Белгороде и районе сработала система ПВО. Сбили четыре украинские ракеты. Разрушения получили два частных дома.