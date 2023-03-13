Сорванные крыша и фасад: последствия непогоды в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Накануне в Белгородской области из-за непогоды пострадало несколько зданий. Повреждения получили крыши и фасады.
В Белгороде на улице Железнякова, 14 едва не сорвало крышу. По данным Telegram-канала «Белгородский Андеграунд», крышу в прошлом году капитально ремонтировали. Тем временем на улице Костюкова на одном из домов ветер сильно потрепал балконный козырёк.
В Белгороде пострадала многоэтажка на улице Есенина. У дома №20в отвалился кусок облицовки.
Сильнее пострадал магазин в Ракитном. Порывистый ветер сорвал часть фасада здания. По данным канала «Жесть Белгород», магазин во время происшествия работал, однако никто не пострадал.