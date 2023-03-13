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Сорванные крыша и фасад: последствия непогоды в Белгородской области

13 марта 2023, 07:38
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»

Из-за сильного ветра в Белгородской области пострадали здания

12 марта в Белгородской области погода была не самой приятной. Местами срывались осадки, дул сильный ветер. Из-за непогоды повреждения получили крыши, балконный козырёк, фасад и облицовка.

Накануне в Белгородской области из-за непогоды пострадало несколько зданий. Повреждения получили крыши и фасады.

В Белгороде на улице Железнякова, 14 едва не сорвало крышу. По данным Telegram-канала «Белгородский Андеграунд», крышу в прошлом году капитально ремонтировали. Тем временем на улице Костюкова на одном из домов ветер сильно потрепал балконный козырёк.

крыша на улице Железнякова
Видео: Telegram-канал «Белгородский Андеграунд»

В Белгороде пострадала многоэтажка на улице Есенина. У дома №20в отвалился кусок облицовки.

Сильнее пострадал магазин в Ракитном. Порывистый ветер сорвал часть фасада здания. По данным канала «Жесть Белгород», магазин во время происшествия работал, однако никто не пострадал.

магазин в Ракитноммагазин в Ракитном
магазин в Ракитноммагазин в Ракитном
дом на улице Есенинадом на улице Есенина
дом на улице Есенинадом на улице Есенина
магазин в Ракитном
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
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