Сорванные крыша и фасад: последствия непогоды в Белгородской области

В Белгороде на улице Железнякова, 14 едва не сорвало крышу. По данным Telegram-канала «Белгородский Андеграунд», крышу в прошлом году капитально ремонтировали. Тем временем на улице Костюкова на одном из домов ветер сильно потрепал балконный козырёк.