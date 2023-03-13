«Ростелеком» и «Виртуальный маркетолог» помогут бизнесу сократить путь к клиентам

«Витрина цифровой рекламы» работает по принципу одного окна. Возможности, которые оно открывает, подойдут как стартапам, так и зрелым компаниям. Например, владельцы малого и микробизнеса с помощью инструментов витрины могут разработать сайт или мобильное приложение, всего за 15 минут запустить интернет-рекламу при поддержке виртуального маркетолога и обогатить ее данными, собранными с помощью Wi-Fi-радара. Быстрорастущим компаниям будут интересны сервисы геолокации, таргетированных звонков и SMS-рассылок. Так, геоплатформу можно использовать, чтобы на основе аналитики больших данных найти оптимальную локацию для новой точки продаж, а алгоритм точечных звонков — чтобы привлечь целевую аудиторию. Быстро запускать рекламные кампании на медиаповерхностях поможет решение «Умные экраны». Все продукты витрины доступны как по отдельности, так и в комплексе.