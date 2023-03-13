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Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Разбудившие белгородцев утренние взрывы попали на видео

13 марта 2023, 09:36
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»

В Сети появились кадры работы системы ПВО в Белгородской области

13 марта утром жители областного центра и Белгородского района проснулись под звуки взрывов. ПВО сбила четыре украинские ракеты, хотя бахов белгородцы насчитали больше. Видео публикуют местные Telegram-каналы.
Сюжет
Обстрел

Утром 13 марта белгородцы проснулись под звуки взрывов. В районе 6:20 в небе над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — сбила четыре украинские ракеты. При этом жители региона насчитали больше бахов.

Видео: Telegram-канал «Белгородский Андеграунд» 

А в этом видео показали момент самой работы ПВО. 

Видео: Telegram-канал «Жесть Белгород»

Напомним, при сегодняшнем обстреле пострадала 37-летняя женщина. Её с сотрясением мозга госпитализировали. В Разумном несколько домовладений и четыре автомобиля получили повреждения.

Раненая женщина, пострадавшие дома и авто: последствия обстрела под Белгородом
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