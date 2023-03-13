Разбудившие белгородцев утренние взрывы попали на видео

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Утром 13 марта белгородцы проснулись под звуки взрывов. В районе 6:20 в небе над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — сбила четыре украинские ракеты. При этом жители региона насчитали больше бахов.
Видео: Telegram-канал «Белгородский Андеграунд»
А в этом видео показали момент самой работы ПВО.
Напомним, при сегодняшнем обстреле пострадала 37-летняя женщина. Её с сотрясением мозга госпитализировали. В Разумном несколько домовладений и четыре автомобиля получили повреждения.