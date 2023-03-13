Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Раненая женщина, пострадавшие дома и авто: последствия обстрела под Белгородом

13 марта 2023, 06:26
Фото: Telegram-канал Владимира Перцева

Глава Белгородского района Перцев сообщил о последствиях утреннего обстрела

Осколками повредило три частных домовладения в Разумном, пострадали четыре автомобиля. Помимо этого, Владимир Перцев сообщил подробности о пострадавшей.
Сюжет
СВО

Три частных дома в Разумном пострадали во время утреннего обстрела. Осколками посекло заборы и стёкла, крыши и стены в других домовладениях. Повреждения получили четыре автомобиля. Подомовой обход продолжается.

В результате происшествия пострадала 37-летняя женщина. Врачи оказывают ей помощь в больнице. Как ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков, открытых ран у белгородки нет, однако она получила сотрясение мозга.

Напомним, утро в Белгороде и Белгородском районе началось со звуков взрывов. Система ПВО сбила четыре украинские ракеты.

Фото: Telegram-канал Владимира Перцева
Стало известно о состоянии пострадавшей при ракетном обстреле Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Женщина ранена после ракетного обстрела Белгородского районаВ небе над Белгородом раздались звуки взрывовБелгородцы находят последствия утренней работы ПВО в регионе
#Наталья Корявых#Дома#Раненая#СВО#Обстрел ВСУ#Разрушения#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#Белгородская область#Белгород#Белгородский район#Владимир перцев#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Энергетики Белгородэнерго мобилизованы из-за ухудшения погодных условий в регионе
Сегодня, 10:00
Храм построили без разрешения: Мэрия Белгорода — о суде с православным приходом
Сегодня, 09:42
Прокуратура вернула в УМВД жалобу белгородца на подделку подписи в автосалоне
Сегодня, 09:06
В Белгородской области попросили 3 млн на талисманы для военных, но после передумали
Сегодня, 09:10
В элитном посёлке под Белгородом не будут ремонтировать разбитые при обстреле беседки
Сегодня, 07:34