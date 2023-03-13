Раненая женщина, пострадавшие дома и авто: последствия обстрела под Белгородом

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Три частных дома в Разумном пострадали во время утреннего обстрела. Осколками посекло заборы и стёкла, крыши и стены в других домовладениях. Повреждения получили четыре автомобиля. Подомовой обход продолжается.
В результате происшествия пострадала 37-летняя женщина. Врачи оказывают ей помощь в больнице. Как ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков, открытых ран у белгородки нет, однако она получила сотрясение мозга.
Напомним, утро в Белгороде и Белгородском районе началось со звуков взрывов. Система ПВО сбила четыре украинские ракеты.