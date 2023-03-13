Пострадавшая при обстреле белгородка получила открытую черепно-мозговую травму

Напомним, 13 марта утром над Белгородом и Белгородским районом раздались звуки взрывов. Система ПВО сбила четыре ракеты, однако из-за падения осколков 37-летняя женщина получила ранения. Кроме того, в Разумном повредило три жилых дома и четыре автомобиля.