Пострадавшая при обстреле белгородка получила открытую черепно-мозговую травму

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Белгородке, которая сегодня пострадала в результате атаки ВСУ, сделали операцию. О состоянии жительницы региона рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Женщина пока находится в реанимации.
«При поступлении в больницу у пострадавшей обнаружили открытую черепно-мозговую травму. На данный момент проведена операция, пациентка находится в реанимационном отделении. Врачи делают всё возможное, чтобы спасти ей жизнь», — рассказал глава региона.
Напомним, 13 марта утром над Белгородом и Белгородским районом раздались звуки взрывов. Система ПВО сбила четыре ракеты, однако из-за падения осколков 37-летняя женщина получила ранения. Кроме того, в Разумном повредило три жилых дома и четыре автомобиля.