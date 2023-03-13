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Updated Сегодня, 11:16

Пострадавшая при обстреле белгородка получила открытую черепно-мозговую травму

13 марта 2023, 11:13
Фото: 1MI
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о состоянии жительницы Белгородского района, которая пострадала в результате утреннего обстрела.
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Обстрел

Белгородке, которая сегодня пострадала в результате атаки ВСУ, сделали операцию. О состоянии жительницы региона рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Женщина пока находится в реанимации.

«При поступлении в больницу у пострадавшей обнаружили открытую черепно-мозговую травму. На данный момент проведена операция, пациентка находится в реанимационном отделении. Врачи делают всё возможное, чтобы спасти ей жизнь», — рассказал глава региона.

Напомним, 13 марта утром над Белгородом и Белгородским районом раздались звуки взрывов. Система ПВО сбила четыре ракеты, однако из-за падения осколков 37-летняя женщина получила ранения. Кроме того, в Разумном повредило три жилых дома и четыре автомобиля.

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