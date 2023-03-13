Полиция проводит проверку после сообщений о стрельбе 8 Марта в Белгородской области

Ранее Бел.Ру стало известно о том, что неизвестный белгородец стрельбой из автомата поздравил женщин с Международным женским днём. По нашим данным, на место происшествия выезжали органы. Пострадавших при этом не было. Также, по предварительной информации, позже у мужчины могли найти и другое оружие.