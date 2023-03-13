Полиция проводит проверку после сообщений о стрельбе 8 Марта в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Как Бел.Ру сообщили в пресс-службе полиции, днём 8 марта 2023 года в дежурную часть ОМВД России по Валуйскому горокругу поступило сообщение о том, что в посёлке Уразово слышны звуки, схожие с выстрелами. На данный момент по данному факту проводится проверка.
Ранее Бел.Ру стало известно о том, что неизвестный белгородец стрельбой из автомата поздравил женщин с Международным женским днём. По нашим данным, на место происшествия выезжали органы. Пострадавших при этом не было. Также, по предварительной информации, позже у мужчины могли найти и другое оружие.
Кроме того, в регионе запрещена, по понятным причинам, не только стрельба из оружия, но даже и запуск салютов — пока в регионе действует «жёлтый» уровень террористической опасности.