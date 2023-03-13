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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Полиция проводит проверку после сообщений о стрельбе 8 Марта в Белгородской области

13 марта 2023, 11:24
Фото: 1MI
В пресс-службе УМВД по Белгородской области прокомментировали информацию о якобы автоматной стрельбе в честь 8 Марта.

Как Бел.Ру сообщили в пресс-службе полиции, днём 8 марта 2023 года в дежурную часть ОМВД России по Валуйскому горокругу поступило сообщение о том, что в посёлке Уразово слышны звуки, схожие с выстрелами. На данный момент по данному факту проводится проверка.

Ранее Бел.Ру стало известно о том, что неизвестный белгородец стрельбой из автомата поздравил женщин с Международным женским днём. По нашим данным, на место происшествия выезжали органы. Пострадавших при этом не было. Также, по предварительной информации, позже у мужчины могли найти и другое оружие.

Кроме того, в регионе запрещена, по понятным причинам, не только стрельба из оружия, но даже и запуск салютов — пока в регионе действует «жёлтый» уровень террористической опасности.

Белгородец стрельбой из автомата поздравил женщин с 8 Марта
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#Артем Черненко#Стрельба#Автомат#8 марта#Происшествия#Эксклюзив#Белгородская область#Валуйский горокруг#Уразово
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