Поле брани: вам, оленям, всё равно ничего не докажешь!

Самая близкая к правде, но от того не менее изящная версия — следующая. Дурак происходит от того же корня что и литовское «dùrti» (а литовский язык — самый близкий к праславянскому, если что). Так вот, это «dùrti» значит «жалить», а дурак — ужаленный, укушенный. То есть, бешеный или больной после укуса ядовитого насекомого, того же энцефалитного клеща. Проще говоря, у человека не в порядке с головой. В то же время он активен, агрессивен и игрив, что отражено в значении дурака как придворного шута в 16-м веке. Отсюда же дурачиться, валять дурака и придуриваться — играть и притворяться дурным. А ещё святыми дураками называли юродивых — гениальных безумцев а-ля Василий Блаженный. Выходит, дурак — это не просто глупец, а с задоринкой и выдумкой, идиот прямого действия. И школьница, которая кричит «Ну, дура-а-к!» однокласснику, рисующему на доске на перемене гениталии, по наитию это понимает. Что насчёт дуры — то дура она и есть дура без всяких смягчающих обстоятельств.