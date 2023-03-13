Поле брани: вам, оленям, всё равно ничего не докажешь!

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Судя по диспутам в пабликах, все споры белгородцев — праведные и ведутся исключительно ради поиска истины. Между тем, в поиске истины что главное? Правильно! Умение оскорбить собеседника без мата.
Можно, как и раньше, бездумно обзываться первым попавшим под руку словцом, а можно прочитать нашу инструкцию по применению брани и наносить победоносные удары великим и могучим по низким и коварным.
Откуда она, сволочь такая, взялась. Схожесть с глаголом «волочь» соблазняет нафантазировать себе картину, как кого-то за шкирку волокут в тюрьму или на концерт народных коллективов области. Именно так народные этимологи это слово и расшифровывают: сколько страниц в интернете полегло под рассказами о сволакивающихся на труд крестьянах и даже волочащихся трупах!
На самом деле слово сволочь очень старое, встречается ещё до Савченко — в грамотах 14 века и значило именно то, что нам надо. Сволочь — это мусор, сволоченный граблями, веником или ногами в кучу. Всякая ненужная ветошь и палки. Слово собирательное. Как та же ветошь или шпана.
Уместнее всего сволочью будет назвать группу лиц, не вызывающих подозрения в образовании, достоинстве и ценности для общества. Давайте же так и сделаем.
Например: «Опять всякая сволочь пришла сюда написывать про троллейбусы».
Вообще, оскорблений, которые основаны на обесценивании до чего-то незначительного, но мешающего жить, — как грязи. Вроде мусора, прыща или паразита. Но «яйцо вши» — это апофеоз конкретизации ничтожества. Это звучит хлёстко. Это — великолепно! Как известно, гнида — название самого что ни на есть яйца вши. Происходит от «гнить» — и правильно делает. На месте отложенной гниды образуется гнойник — как на теле компании, пригревшей гнидочеловека.
Гнида — это не ситуативный приступ гадости. Это — состояние души. Весь смысл существования гниды состоит в отравлении жизни окружающих вкупе со склочностью и подлостью высшей степени.
Например: «В это непростое время прилюдно обвинять в фашизме из-за личной неприязни может только такая гнида как вы, Владимир»
Слово чуть ли не интеллигентское, как-никак, латинское. Пришло из немецкого в 19-м веке и сразу прижилось: на свежие и ёмкие обозначения патологического дурака всегда спрос. Происходит от греческого корня idio — свой. В том смысле, что своеобычный, особенный, имеющий свои отличия. От кого? От образованного, квалифицированного грека, то есть — неуч, из тех, кто попроще. Дальше попало в латынь, оттуда во Францию, где церковь приватизировала понятие и стала им называть мирян, намекая, что только идиот не следует Божьему писанию.
В России идиот завирусился благодаря одному там роману Достоевского. С годами слово истрепалось и на фоне смачного олигофрен звучит лайтово. А тем временем, идиотизм — это медицинский термин, означающий последнюю стадию олигофрении — умственной отсталости. Правда, об этом никто не задумывается.
Сейчас качественный эталонный идиот — это человек, который своими суждениями и поступками снискал реноме слабоумного. Идиот вредит прежде всего себе и злого умысла не имеет. Поэтому моральной оценки слово не несёт, а лишь констатирует презрение идиота к здравому смыслу.
Например: «Идиот-не идиот, а на четвёртые сутки оливье намного вкуснее!»
Прежде всего оговоримся, что не будем ля-ля про то, что это слово не оскорбительное, а просто означает божью тварь… все всё понимают. Так и жид — это просто по-старорусски еврей, и лох — прекрасное дерево, и петух — символ Солнца и духовного возрождения. Договоримся, что тварь — это та ещё тварь. Именно из Библии, где она в итоге противопоставляется человеку, тянется оскорбительный шлейф. Ибо «сотворены Господом люди и твари», то есть животные, проверочное слово — тварина — животное (укр.).
Обзываться животными завсегда считалось милым делом, поэтому сравнений с фауной в русском языке наберётся на Красную книгу, но об этом — ниже. Тварь же — это царица зооморфных метафор. Называя так человека, вы акцентируете внимание на том, что на его поступки способно лишь животное, и уж никак не человек разумный, хотя дело здесь не в разуме, а в отсутствии нравственного сфинктера.
Например: «Я тебя, тварь, ещё раз у палисадника увижу — убью! Дома, что ли, нет туалета?»
После такого не отмоешься. Но изначально так даже не обзывали, а просто называли бедняков. Собственно, от «скудный» слово и взялось. Впрочем, раритетная приставка «па-» тоже намекает на какую-то шкоду. На то она и встречается только в таких напастях, как паводок, пагубный и паробок. Паробок, если что — это по-крестьянски парень, но не просто парень, а такой, который щас подзатыльник получит.
Так вот, бедность паскуд влекла за собой их изрядные девиации — воровство, попрошайничество и хулиганство. И постепенно нашлись люди и это заметили. Так паскуда стало ругательством и с экономической беспомощности человека перешло на моральную.
Эдакий пакостник без принципов, способный на предательство, мерзкий и неприятный. Не путать с тварью!
Например: «Ну вы, Юрий, и паскуда — жаловаться гендиректору на политические взгляды коллеги!»
Казалось бы, что с дурака взять? Тупой малый, который хотел, как лучше. То яйцо в микроволновке сварит, то на лягушке женится, то в быстроденьгах на инвестиции займёт… А на деле он не так и прост. Версий происхождения дурака — как самих дураков. И что это турецкое заимствование, и что так называли деревяшку, и что это искажённое другак — второй ребёнок в семье. Но поистине гимном способностям человеческого мозга можно считать такое толкование из интернета: «дуРАк», этимология его представляется следующей: «д» делать, «у» — умно, «РА» — бог, что означает «делающий разумно для РА». Что тут сказать, автор определённо делает разумно для Ра. А ещё наверняка ходит с нами в одни магазины, где-то работает и имеет право водить машину. Опасно…
Самая близкая к правде, но от того не менее изящная версия — следующая. Дурак происходит от того же корня что и литовское «dùrti» (а литовский язык — самый близкий к праславянскому, если что). Так вот, это «dùrti» значит «жалить», а дурак — ужаленный, укушенный. То есть, бешеный или больной после укуса ядовитого насекомого, того же энцефалитного клеща. Проще говоря, у человека не в порядке с головой. В то же время он активен, агрессивен и игрив, что отражено в значении дурака как придворного шута в 16-м веке. Отсюда же дурачиться, валять дурака и придуриваться — играть и притворяться дурным. А ещё святыми дураками называли юродивых — гениальных безумцев а-ля Василий Блаженный. Выходит, дурак — это не просто глупец, а с задоринкой и выдумкой, идиот прямого действия. И школьница, которая кричит «Ну, дура-а-к!» однокласснику, рисующему на доске на перемене гениталии, по наитию это понимает. Что насчёт дуры — то дура она и есть дура без всяких смягчающих обстоятельств.
Например: «Только такой дурак, как Павел, мог организовать вечер обнимашек на 5-м заводском переулке».
Вовсе не обязательно быль порядочным человеком, чтобы заметить связь мрази с прилагательным мерзкий и общим предком — мороз. И уж тем более, с мерзавцем. Казалось бы, это очевидно, но в интернете назойливо ходит байка, что, мол, мерзавец — это преступник, которого зимой привязывали к дереву и поливали водой, пока тот не отправится к праотцам. Так вот он якобы — мерзавец, ибо за дело замёрз. Но это всё выдумки неинтересных людей, которые хотят чем-то быть интересны.
А жизнь — она-то завсегда острее. И если копнуть, то мерзавец — такое же производное от мерзкий, как красавец — от красивый. Теперь сиди и думай, кто лучше — мерзкий красавец или красивый мерзавец… И тот, и тот — мразь. И все почему-то связаны с морозом. А логика здесь такая. Мерзкий — гадкий, вызывающий отторжение и ужас вплоть до мороза по коже, мурашек и холодка. Стыд, кстати, также от стынуть… Ну, ты понял. Между мразью и мерзавцем разницы сейчас нет, разве что мразь звучит больнее. Изначально же, мразь — это не человек, а нечто мерзкое — ползучее, скользкое, капающее из пакета. А вот мерзавец — да. Ни одного паука так не обзовут, пока не найдут у него видео моющейся падчерицы. Это уж, извините, — наше, людское.
К мерзавцу ака мрази отношение в обществе разное. Кому-то они просто отвратительны, кто-то же испытывает безудержную брезгливость. Прежде чем так титуловать человека, нужно твёрдо убедиться, что перекрывшая пандус KIA — его.
Или, например: «А эта мразь мне и говорит: ну дом-то твой на меня записан, хочу — и продаю, мало ли, что ты мать».
Столь помпезно филологи именуют тот скотный двор, который одарил людей благодатными образами для оскорблений. Все овцы, козлы, свиньи, олени, бараны, дятлы, удоды и прочие собаки сутулые стоят на страже морали и жертвуют своей репутацией ради обличения людских пороков. Каждый белгородец интуитивно может объяснить, почему «дятел» так и липнет к Виктору, а свинья для того и создана, чтобы сравнивать с ней Екатерину. Но вот почему, например, прекрасный благородный олень — символ наивности, граничащей с идиотизмом? Дело в его рогах. Согласно поговорке, именно они, ветвистые, вырастают у олуха, недоглядевшего за женой. О природе выражения «наставить рога» в интернете написано много глупостей. Взять хотя бы байку про то, как германские жёны, провожая супругов на войну, надевали на них шлем с рогами: мол, наставили рога — и айда блудить! Только вот шлемы с рогами у германцев, включая викингов, существовали только в воображении художников 19-го века, которые и распространили этот фейк.
Из версий, нестыдных для рассказа в курилке, выделим ту, чьи рога растут из средневековой Франции. Тогда, якобы, монархи предоставляли мужьям красавиц право охотиться в государственных угодьях — как откуп за близость с их жёнами. Каждому такому охотнику на ворота прибивались рога, за что тех называли рогоносцами… Красиво же, ну. Мифы они такие.
Правильный же ответ прост, как розыгрыш с парой рожек у друга на фото. Рога видят у оленя все окружающие, кроме самого оленя. Особенно, если олень — мужик, а рога — это измены. То есть, когда вся округа, кроме обманутого мужа, знает о похождениях супруги. А сам бедолага под носом у себя — точнее, на голове — на замечает ветвистый похотливый заговор неблаговерной. Собственно, из-за этого частного случая наивности и развился смысл ругательства «олень — болван».
Например: «Вам, оленям, всё равно ничего не докажешь: хоть жене вакцинироваться не запрещай!»
Наконец, ещё одна могучая кучка брани основана на психических, или, как говорят их носители, — ментальных расстройствах. И если психом сейчас никого не обидеть, даже наоборот, это комплементарный титул — символ неординарной личности, то дебил, имбецил, олигофрен, анацефал, маразматик и какой-нибудь шизофреник всё ещё на плаву, не тонут. Происхождение и употребление здесь очевидны и интереса не представляют. Занятно слово кретин, но, поскольку оно в ходу только в сериалах, пропустим и его. Зато тренд 21-го века — диагностировать у недругов синдром Дауна и аутизм. Обычно так говорят о людях на своей волне с неадекватной реакцией на происходящее, с низким эмоциональным интеллектом, так сказать, не способных воспринимать интонации собеседника и сарказм.
И самое пикантное: уличая ближнего в аутизме или синдроме Дауна, обзыватель рискует прослыть у родственников человека с таким диагнозом сволочью. Потому что сами они больным его не считают от слова «особенный», и уж тем более унижать кого-то, сравнивая с ним, не дадут.
Например: «Только даун может обзывать человека аутистом».