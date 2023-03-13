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Обстрел под Белгородом, обращения от семей военных и талисманы для солдат: итоги дня

13 марта 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Белгородцы 13 марта проснулись под звуки взрывов, семьи мобилизованных стали чаще обращаться к властям, а в Вейделевском районе передумали реализовывать проект по созданию талисманов для участников СВО.

Обстрел под Белгородом

Жители Белгорода и Белгородского района утром 13 марта проснулись под звуки взрывов. Система ПВО сбила четыре украинские ракеты. В Разумном Белгородского района три дома в результате обстрела получили повреждения. Пострадали также четыре машины.

Ранения получила 37-летняя женщина. Её с черепно-мозговой травмой госпитализировали. Известно, что она находится в реанимации, врачи борются за её жизнь.

Другая белгородка рассказала, что в её дом прилетели осколки, однако никого не задело. Единственный, кто получил ранение, — её соседка. В этот момент она была на улице.

Также сообщалось, что под обстрел 13 марта попал посёлок Теребрено Краснояружского района. Официальной информации по происшествию пока нет.

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Обращения от семей мобилизованных

В Белгородской области выросло число обращений от семей мобилизованных. Как правило, тревогу высказывают супруги и мамы военнослужащих. Речь в том числе о ситуации с мобилизованными белгородцами, которые сейчас находятся в Донецке.

Как рассказала замгубернатора по внутренней политике Ольга Медведева, обращения отрабатывают по нескольким направлениям. В работе участвуют управление региональной безопасности и военная прокуратура.

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Отменённый проект

Вейделевский центр ремёсел направил запрос в Фонд президентских грантов на реализацию проекта по созданию талисманов для участников спецоперации. На эти цели организации требовалось чуть более 3 млн рублей.

Создатели проекта планировали делать обереги для военнослужащих. Занять подобного рода рукоделием собирались школьников. Заявка появилась 9 марта, однако уже 13 марта её отменили. Что именно послужило причиной такого решения, не сообщалось.

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