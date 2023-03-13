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Posted Сегодня, 18:28

Published Сегодня, 18:28

Modified Сегодня, 18:30

Updated Сегодня, 18:30

Ночью по улицам Борисовки бродил верблюд

13 марта 2023, 18:28
Фото: ВК "Сила духа | Ворскла тропа"
Он выгуливал свою стаю из лошадей и овец. После прогулки все животные благополучно вернулись домой, рассказали в военно-патриотическом клубе Борисовки.

В сети распространилось видео с гуляющими лошадьми, овцами и замыкающим движение верблюдом. Согласно камере наблюдения, в Борисовке гуляло необычное стадо около двух часов ночи.

Некоторые белгородцы успели вдоволь посмеяться над ситуацией, а другие и испугаться — встретить такое ночью в наших краях кажется чем-то невозможным. Принадлежат животные военно-патриотическому клубу, который в соцсетях именует себя «Сила духа |Ворскла тропа».

В клубе борисовцев успокоили и рассказали, что такие вылазки бывают. Дело в том, что их верблюд Гера научился открывать ворота. А жеребец Князь почувствовал весну и очень хотел гулять. Вот всё и сложилось — ночь, весна, верблюд выручает друга и открывает ему практически «врата рая».

Как-то мимоходом к жеребцу присоединились ещё несколько лошадей и овцы. А верблюд Гера за всеми следил и замыкал строй. После вернул всех обратно. В клубе белгородцев уверили, что животные вернулись довольные и здоровые. Интересно, научился ли Гера закрывать за собой ворота — чтобы, кроме камер, не осталось улик прогулки.

Белгородцев предупредили, что если они увидят очередей побег — пытаться остановить зверей не стоит. Хотя они и не проявляют агрессию, лучше сразу сообщать хозяину.

Видео: скрин из видео "Сила духа | Ворскла тропа"
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#Кристина Семенчук#Верблюд#Стадо#Животные#Борисовка#Юмор#Видео
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