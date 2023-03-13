Ночью по улицам Борисовки бродил верблюд

Как-то мимоходом к жеребцу присоединились ещё несколько лошадей и овцы. А верблюд Гера за всеми следил и замыкал строй. После вернул всех обратно. В клубе белгородцев уверили, что животные вернулись довольные и здоровые. Интересно, научился ли Гера закрывать за собой ворота — чтобы, кроме камер, не осталось улик прогулки.