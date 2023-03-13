Не знали: в четырёх домах Белгородской области никто не пришёл на приёмку капремонта

Как сообщила Ольга Медведева, перед приёмкой в Telegram и соцсетях глав, депутатов и УК был опубликован график проведения собраний, вывешивали также объявления. Несмотря на это, в четырёх домах в Алексеевке, Старом Осколе и Белгороде общественная приёмка не состоялась — никто из собственников на неё не пришёл. Люди, которых опросили, заявили, что не знали о ней.