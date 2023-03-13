Не знали: в четырёх домах Белгородской области никто не пришёл на приёмку капремонта

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Как сообщила Ольга Медведева, перед приёмкой в Telegram и соцсетях глав, депутатов и УК был опубликован график проведения собраний, вывешивали также объявления. Несмотря на это, в четырёх домах в Алексеевке, Старом Осколе и Белгороде общественная приёмка не состоялась — никто из собственников на неё не пришёл. Люди, которых опросили, заявили, что не знали о ней.
По данным ЖКХ, в итоге приёмки состоялись с минимальным количеством участников. Исключение — один дом в Белгороде, где жильцы не хотят проявлять активность.
К сожалению, невысокая активность у жителей у этого дома. Два раза была попытка с участием жителей провести приёмку, но активность они не проявили. У нас сейчас проводится подача заявок под инициативное бюджетирование в 2024 году, мы объединим приёмку с обсуждением благоустройства придомовой территории.
Василий Голиков, замглавы администрации по строительству
Всего, по словам Ольги Медведевой, на данный момент провели 232 приёмки во всех муниципальных образованиях области. В них принимали участие главы районов, представители ЖКХ, УК и подрядчики, а также сотрудники министерства общественных коммуникаций — они проследили за приёмкой 79 домов.
В среднем, по данным Медведевой, на приёмках присутствовало по 7-8 человек. Минимальное число — один человек, когда пришёл только старший по дому. Такая ситуация была в Белгороде и в Старом Осколе. Максимальное количество людей на приёмке — 17, как было в Яковлевском горокруге.
По результатам приёмок составили акты с жалобами жильцов. Самое частое замечание — отсутствие ремонта в подъезде. Отмечали и отдельные некачественные элементы, например, плохую покраску труб. Тем не менее, 127 домов были приняты без замечаний, а в 87 случаях замечания уже устранили.
Медведева отметила, что проведение таких приёмок нужно продолжить и в 2023 году.
Кроме того, предлагаю дополнить порядок общественной приёмки пунктом об обязательном информировании собственников через соцсети и объявления не менее, чем за неделю. Также предлагаю включить в участие в приёмке управление Госжилнадзора.
Ольга Медведева
В 2022 году капремонт проводился в 218 МКД и 28 бывших общежитиях. Также в домах, которые капитально отремонтировали в 2019–2020 годах, утеплили фасады. В 72 МКД заменили 261 лифт.