Напугавший белгородцев пистолетом мужчина выстрелил в полицейского и закрылся в доме

В Корочанском районе местные жители заметили мужчину с предметом в руках, похожим на пистолет. Очевидцы вызвали участкового. Когда он приехал, мужчина выстрелил в него из аэрозольного пистолета. Подробности сообщили в региональных СК и УМВД.

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