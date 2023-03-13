Напугавший белгородцев пистолетом мужчина выстрелил в полицейского и закрылся в доме

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Происшествие случилось 11 марта в Корочанском районе. Жители села Алексеевка позвонили участковому и сообщили, что на улице находится мужчина с предметом в руках, похожим на пистолет.
Когда полицейский приехал и вышел из машины, 39-летний мужчина отреагировал агрессивно и дважды выстрелил в правоохранителя из аэрозольного пистолета «Добрыня». После этого подозреваемый закрылся в доме. Его задержала следственно-оперативная группа.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Ранее в Грайворонском горокруге под суд отправили другого мужчину, который лежал на полу магазина и ругал полицейского.