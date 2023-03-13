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Updated Сегодня, 14:55

Напугавший белгородцев пистолетом мужчина выстрелил в полицейского и закрылся в доме

13 марта 2023, 14:53
Фото: СУ СК России по Белгородской области
В Корочанском районе местные жители заметили мужчину с предметом в руках, похожим на пистолет. Очевидцы вызвали участкового. Когда он приехал, мужчина выстрелил в него из аэрозольного пистолета. Подробности сообщили в региональных СК и УМВД.

Происшествие случилось 11 марта в Корочанском районе. Жители села Алексеевка позвонили участковому и сообщили, что на улице находится мужчина с предметом в руках, похожим на пистолет.

Когда полицейский приехал и вышел из машины, 39-летний мужчина отреагировал агрессивно и дважды выстрелил в правоохранителя из аэрозольного пистолета «Добрыня». После этого подозреваемый закрылся в доме. Его задержала следственно-оперативная группа.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее в Грайворонском горокруге под суд отправили другого мужчину, который лежал на полу магазина и ругал полицейского.

Белгородец выпил, разбил витрину, улёгся и, не желая вставать, обругал полицейского
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#Ольга Аксёнова#Участковый#Полицейский#Выстрел#Пистолет#Уголовное дело#Происшествия#Белгородская область#Корочанский район#Алексеевка
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